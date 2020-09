Se billedserie "Det er en kæmpe chance, jeg tager, men også en stor mulighed, som jeg ikke kunne sige nej til," siger Martin Vang, der 1. september åbnede Hungry Dane i Lyngby Storcenter. Ved hans side står koncpetudvikleren Peter Stagetorn Kolos. Foto: Pernille Borenhoff

Ny, lokal burgerbar: "Vi battler ikke med de andre. Vores burgere er helt anderledes"

Jagten på at finde Danmarks bedste burger er gået ind. To kokke og en kogebogsforfatter stemmer på Hungry Dane, der 1. september åbnede i Lyngby Storcenter

Det Grønne Område - 11. september 2020
Af Pernille Borenhoff

En regulær krig på burgermarkedet, er der måske ikke tale om. Men en kamp om, at blive den, der laver landets bedste burger, er i fuld sving.

Seneste skud på burger-markedet er Hungry Dane, der den 1. september åbnede sit femte spisested i Danmark. Og det i Kongens Lyngby.

Ifølge Martin Vang, der er indehaver af Hungry Dane i Lyngby Storcenter, og konceptindehaveren Peter Stagetorn Kolos, var det centret, der havde fået øje på den hurtigt-voksende kæde og henvendte sig til dem for at høre, om de var friske på at åbne på Store Torv.

"Og det var vi selvfølgelig. For mig var det bare helt perfekt, for jeg bor her i Lyngby. Meget tæt på centret" siger Martin, der har mange rosende ord til overs for byen.

"Lyngby har alt. Så kort kan det siges," griner han. I øvrigt er han meget sportsinteresseret og sidder i bestyrelsen for ABs håndboldklub.

Verdens bedste Folkene bag kæden har lagt mange kræfter i at lave en burger, der ikke blot adskiller sig fra andre. Og derfor har de fået flere kokke til at prøvespise deres produkter, inden de blev sendt på markedet. Faktisk var Peter Stagetorn et år om at finde det helt rette koncept.

"Vi laver en burger, som du ikke kan få den andre steder, og vores mål er ikke bare at lave Danmarks bedste burger, men verdens bedste, og selvom vi er en kæde, skal du ikke være i tvivl om, at du får en individuel burger," siger Peter Stagetorn Kolos.

Martin fortæller, at han selv var blandt andet træt af, at burgeren ikke smagte ens - og lige godt - hele vejen igennem.

"Nogle gange sidder man bare med et stykke salat i munden. Eller med et stykke tomat. Det er ikke fedt," siger han.

For at undgå denne situation fermenterer Hungry Dane agurker, løg og tomater i en relish, der fordeles på bollen. Så smagen bliver jævn.

Bollen er en karamelliseret briochebolle. Og her er Peter Stagetorn Kolos på hjemmebane.

Han er nemlig gift med indehaveren af konditoriet La Glace. Det er dog ikke deres bagere, der står for bagningen. Det har de ifølge ham slet ikke tid til.

Alt kødet er tilberedt sous-vide confit. Det betyder, at kødet er tilberedt i vakuum i et vandbad for at holde på saft og kraft. Derudover er alt kødet tilberedt i andefedt.

Lyngby Royal Burger Hungry Dane har skabt en signaturburger til hver af deres fem steder. Og sådan en får Lyngby også.

"Den bliver med sous-vide oksekam, der kortidsmarineres i Jack Daniels whisky.

"Vi er jo tæt på whiskybæltet," griner Peter Stagetorn Kolos.

Ølrøget bacon og triple cheese af tre forskellige oste fuldender burgeren, der lyder navnet Lyngby Royal Burger.

Hungry Dane har også andre burgere på menukortet. Og også en vegetarisk en af slagsen.

Desuden serveres sandwiches.

Det hele kan spises på stedet eller tages med ud af huset.

"For de travle, der ikke har tid til at køre i parkeringskælderen, laver vi mod et lille gebyr en afhentningsservice, hvor en af vores ansatte løber ud til bilen med bestillingen," siger Martin.

Om Den Skaldede Kok, kogebogsforfatter Pia Brixvad og kokken fra Juicy Latino, Rose Jorge Raminez' nomineringer fører til, at Hungry Dane løber med titlen Danmarks Bedste Burger, afsløres sidst på måneden.

Hungry Dane finder du på Store Torv. Der er åbent mandag-fredag kl. 10-19 og lørdag-søndag kl. 10-17.