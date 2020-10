Ny kunstbane skaber liv i Lundtofte både sommer og vinter

”Nu kommer der for alvor liv i Lundtofte”, sagde en glad Claus Abildgaard, formand for Lundtofte Boldklub, ved indvielsen af klubbens nye kunstgræsbane i overværelse af borgmester Sofia Osmani og Mette Smidt Olsen, formand (K) for Kultur- og Fritidsudvalget.

”Vi er meget stolte af processen, som startede for syv år siden, da vi tog initiativ til anlæggelse af en kunstgræsbane i halv størrelse og selv skaffede pengene. Nu har vi halvanden bane, så nu skal spillerne ikke længere køre til Lyngby Stadion for at træne om vinteren. Det er en kæmpe gevinst for klubben, der ud over en stor ungdomsafdeling og seniorafdeling har 100 motionister fordelt på ’Voksne mænd’ over 45 år, ’De Evige Talenter’ i aldersgruppen 35-45 og Lundtough Ladies for fodboldglade kvinder”, sagde Claus Abildgaard og kiggede tilfreds ud over anlægget, hvor der var fuld gang i træningen.

Den nye kunstgræsbane skal kunne benyttes af både foreninger i Lundtofte, af nærliggende klubber som Brede og Virum-Sorgenfri og af kommunens skoler, så endnu flere børn og unge kan blive en del af det lokale idrætsliv.

Med indvielsen af kunstgræsbanen i Lundtofte er der nu fire kunstgræsbaner i Lyngby-Taarbæk Kommune, og endnu en kunstgræsbane er besluttet i Virum til ibrugtagning i 2023.

Også den nye klatrevæg på gavlen af Lundtoftehallen blev officielt indviet i torsdags.

Klatrevæggen er etableret som en bouldervæg, det vil sige at man klatrer på langs i stedet for til tops. Bouldering er i vækst blandt børn og unge, og håbet er, at mange børn og unge fra hele kommunen får lyst til at prøve kræfter med væggen.