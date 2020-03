"Jeg har hjulpet mange patienter af med deres smerter med en fuldstændig smertefri behandling af eksempelvis nakke, skuldre og ryg," siger Kim Westergaard.

Ny kropsterapeut: Kim hjælper med at få kroppen i balance

Kropsterapeut Kim Westergaard åbner klinik i Lyngby én dag om ugen

Det Grønne Område - 08. marts 2020

"Går du med smerter i det daglige, så er kropsterapi en god og effektiv metode til optimal lindring," siger Kim Westergaard, der er specialiseret i kropsterapi og netop har åbnet klinik i Lyngby. Han har drevet Kims Kropsterapi siden 2008 efter at have været i lære hos Aktiv Form i Odense. Siden har han løbende taget supplerende kurser i behandling og anatomi og er også lægeeksamineret massageterapeut.

Det er den helhedsorietnerede tilgang til kroppen, der i følge Kom Westergaard er behandlingens styrke.

"Der findes mange former for kropsterapi. Men denne form er unik, da den er meget mild og super effektiv. Folk får på en meget enkel måde kendskab til kroppens anatomi ,og nogle simple øvelser som de kan bruge til at træne kroppen rigtigt i hverdagen . Mange synes, at det virker som lidt hokus pokus, der er sågar folk der kalder mig troldmanden fra Odense. Men det er en anden måde at se på kroppen på," forklarer Kim og fortsætter:

"Rigtig mange går i fitness centre,men det er de færreste der træner rigtigt, og det er jo også svært, hvis man ikke ved, hvordan kroppen fungerer."

Kim Westergaard behandler mange børn med migræne og ondt i knæ og ryg, og hans oplevelse er, at de er glade for behandlingen, fordi den ikke er forbundet med smerte.

Kropsterapi er fysiologisk behandlingsform, som er særlig effektiv i forhold til at skabe lindring for smerter i muskler og led. Kim Westergaard behandler alle former for smerte i bevægeapperatet f.eks. diskusprolaps, piskesmæld ondt i skulder og nakke m.m.. Hans kunder kommer fra hele landet, og han kan godt lide den variation der er i, at møde mange forskellige mennesker.

Før han blev uddanet kropsterapeut havde han sin egen børnetøjsfabrik og kørte i den forbindelse rundt i hele Danmark. Den del af sit gamle arbedjsliv var han glad for, og siden han for godt ti år siden startede som kropsterapeut i Odense har han også etableret sig i Rødekro og Bredsten.

Han har længe haft en drøm om også at komme til Sjælland, og da han aktuelt har kunder, der pendler fra Sjælland til Odense for at blvei behandlet tænkte han, at der var et potentiale her. At det blev Lyngby var egentlig lidt tilfældigt. Det var her han fandt et velegnet lokale.

Foredrag

Kim westergaard holder også en en del foredrag i sports og idrætsforeninger,hvor han viser de unge idrætsudøvere, hvordan de skal træne og bruge kroppen rigtigt,så de undgår skader. Det kan også være foredrag for firmaer om arbejdsstillinger og korrekt brug af kroppen på arbejdet/fritid.

Kims Kropsterapi er åbnet på Christian X's Alle 89, 2800 Lyngby

Han har konsultation torsdag: 10.00 - 21.00

tlf. 40 11 07 40