Send til din ven. X Artiklen: Ny gymnasieaftale får både ris og ros Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny gymnasieaftale får både ris og ros

En ny aftale om elevfordeling på gymnasierne skal ifølge regeringe bremse polarisering, parallelsamfund og hjælpe gymnasier i yderområder

Det Grønne Område - 17. juni 2021 kl. 06:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Det nye udspil en pragmatisk løsning på et svært problem? Eller en gang betonsocialisme, der fjerner gymnasieelevers frie valg?

De ideologiske linjer er trukket hårdt op oven på præsentationen af en ny aftale om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser.

Bag aftalen, der blev præsenteret den 10. juni, står Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Mens Venstre og Konservative står udenfor.

Hensigt og indhold Aftalen gælder gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf). Målet er at bremse en udvikling, hvor flere gymnasier i de større byer oplever social polarisering og etnisk opdeling. Derudover skal aftalen hjælpe uddannelsesinstitutioner i mindre byer, som er truet af søgning mod byerne, og den demografiske udvikling med mindre ungdomsårgange.

Aftalen fastholder elevernes frie uddannelsesvalg. En kommende ansøger kan også fremover søge gymnasium over hele landet.

Landet inddeles i enten såkaldte fordelingszoner og afstandszoner. I fordelingszoner, som er områderne i og omkring de større byer, sikres, at de gymnasiale afdelinger har en blanding af unge med forskellig forældrebaggrund for at undgå, at unge kun møder unge med samme baggrund som dem selv. I afstandszone, hvor elevsammensætningen i forvejen er i balance, vægtes transporttid. I begge zoner er elevens eget valg stadig i centrum.

Vil standse ond cirkel "Vi har taget et opgør med den onde cirkel, hvor nogle gymnasier bliver mere og mere opdelt efter elevernes etnicitet og sociale forhold. Unge skal møde hinanden på tværs af sociale og etniske skel og vi skal undgå parallelsamfund. Samtidig sørger aftalen for, at der fortsat vil være gymnasier i alle dele af landet. Og jeg er kisteglad for, vi har taget hånd om et problem, som skiftende regeringer har forsøgt at få bugt med igennem de seneste mange år," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Fordelingzoner I fordelingszonerne, baserer optaget af eleverne sig først og fremmest på deres eget valg af gymnasium.

Eleverne skal tilkendegive mindst 4 valg. Langt størstedelen får deres 1. prioritet, men ligesom i dag, vil der være elever, der oplever ikke at komme ind på deres førstevalg.

Eleverne kan frit søge alle gymnasier, og der gælder ikke længere et afstandskriterium ved optag.

Konkret opdeles antallet af pladser på det enkelte gymnasium i tre grupper baseret på forældrebaggrund. Der er ikke længere tale om et samlet antal pladser på gymnasieafdelingen. Der vil i stedet være plads til et vist antal elever fra hver af de tre forskellige indkomstgrupper, som er fastsat på en sådan måde, at gymnasierne afspejler det elevgrundlag, som er bosat i zonen.

Den nye elevfordelingsmodel får virkning for optaget til skoleåret 2023/24. Den skal desuden vurderes og eventuelt justeres, når optaget i de første år er kendt.