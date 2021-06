Se billedserie Foto: SOFIE WENDELBO WINTHER

Ny gymnasieaftale: Sådan ser de lokale uddannelsesinstitutioner på aftalens betydning

Det Grønne Område har bedt de lokale rektorer om at forholde sig til den nye elevfordelingsaftale, og hvad den kommer til at betyde for dem.

Inge Voller, Rektor VUC Lyngby "Umiddelbart synes jeg, at den nye elevfordelingsaftale virker fornuftig. Der er helt klart nogle udfordringer med sammensætningen af elever på de forskellige uddannelsesinstitutioner, som skal håndteres, og aftalen er et bud på, hvordan det kan gøres. Jeg tror, at det er vigtigt for udviklingen af dannelse og sociale kompetencer, at eleverne møder forskellige typer på deres uddannelse.

Jeg er dog glad for, at der i aftalen også lægges vægt på elevens eget ønske om uddannelsessted, da det alt andet lige vil være vanskeligere at bevare motivationen, hvis man skal gå i skole et andet sted end der hvor man ønsker.

Jeg synes også, at der er gode takter i forhold til kapacitetsfastsættelsen. Det lader til, at tre spor vil være et minimum. Der er ræson i det, da det jo også handler om at sikre et godt og bæredygtigt studiemiljø. Særligt på dette punkt kan aftalen få betydning for os, da vi i øjeblikket kun har to klasser pr. årgang på den 2-årige HF. Jeg afventer indtil videre hvad aftalen vil få af betydning for VUC Lyngby på både den ene og den anden måde."

Pernille Bogø Bach, rektor Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium

"Vi har ikke en endelig analyse af hvad den nye elevfordelingsaftale vil betyde for os.

Vi har altid haft en god dialog med fordelingsudvalget for stx - men det er jo nyt, at der nu også bliver tale om fordeling af elever på hhx.

Vi tror, at en konsekvens for os vil være, at vi kan få et mere lokalt forankret elevgrundlag og det er vigtigt for kulturen, for det sociale og for studiemiljøet, så det er vi glade for.

Aftalen har også fokus på fortsat at bevare det frie valg. Det er vigtigt i forhold til at sikre, at samtlige gymnasiale uddannelser er tilgodeset for de unge. Aht. udbuddet af uddannelse både på land og i by, er det et plus at erhvervsgymnasierne, hhx og htx, også er tænkt ind i fordelingen fremover, da de ligger langt mere geografisk spredt end stx. Det er vigtigt, at elever der ønsker at tage en erhvervsgymnasial uddannelse, har mulighed for at vælge et lokalt uddannelsestilbud, ligesom elever, der ønsker stx, kan.

Aftalen signalerer også, at gymnasierne jo fortsat lever op til en fælles national faglig standard, og i et samfundsmæssigt perspektiv, er det da virkelig glædeligt, hvis vi i mindre grad skal tænke konkurrence, og i højere grad kan bruge kræfterne på at gøre det vi er sat i verden for: At give vore elever en god uddannelse, der kan give dem ballast til fremtiden."

Niels Hjølund Pedersen, Rektor Nærum Gymnasium

"Det er vigtigt at anerkende, at aftalen søger at løse nogle problemer, vi har haft i ungdomsuddannelsessystemet i en årrække. Elevfordelingsopgaven er en meget vanskelig opgave at løse, og politikerne skal roses for at tage fat på problemstillingen. På Nærum Gymnasium deltager vi naturligvis meget gerne til en bedre fordeling af eleverne.

Den konkrete løsning kender vi endnu ikke godt nok til, at jeg kan udtale mig om, hvorvidt den er hensigtsmæssig eller om, hvilken præcis effekt den får i vores område. Løsningsmodellen ser meget kompleks ud - og ved komplekse modeller ligger djævlen i detaljen. Og detaljen kender vi ikke, før vi har en konkret, ny lov.

At fordele elever efter forældreindkomst i byerne lyder tungt og uigennemsigtigt. Jeg håber meget, at vi undgår et system, der skaber historier, hvor elever der bor tæt på et gymnasium, skal tvangsflyttes til et gymnasium langt væk. Man skal desuden passe på ikke at skabe et system, hvor forældre kan få incitament til at arbejde aktivt med deres årsindkomst i de år, hvor deres børn søger ungdomsuddannelse. Det ville være et yderst uheldigt incitament at bygge ind i en model for elevfordeling."

Mette Kynemund,Rektor Virum Gymnasium

"Aftalen om elevfordeling har været meget længe undervejs. En bunden opgave har bl.a. være at sikre, at det fortsat er muligt at gå på et gymnasium i udkantsområderne. Det er der forhåbentlig fundet en løsning på, men der er lige nu flere usikkerhedspunkter end vished for betydningen af aftalen. Vi kender fx endnu ikke til den nye zoneinddeling eller på hvilken måde forældreindkomsten får indflydelse på elevfordelingen. Hvordan de kommende elevers retssikkerhed er i forbindelse med klagemuligheder står også uklart, ligesom den omtalte lodtrækning ikke er gennemsigtig. Derfor er det umuligt at være konkret om betydningen lokalt i området. Det venter vi også spændt på. "