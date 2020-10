Karin Markides er ansat som ny bestyrelsesformand for DTU med virkning fra 1. januar. Pressefoto

Ny formand til januar: Erfaren svensker med globalt udsyn i spidsen for DTU

Den erfarne universitetsleder Karin Markides tiltræder som bestyrelsesformand på Danmarks Tekniske Universitet 1. januar.

Det Grønne Område - 05. oktober 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Det bliver en erfaren universitetsleder, Karin Markides, som sætter sig i formandsstolen på Danmarks Tekniske Universitet 1. januar.

Karin Markides er tidligere rektor for det tekniske universitet Chalmers i Gøteborg og nuværende rektor for American University of Armenia, der er baseret på en fond i tilknytning til University of California.

Uddannet kemiker Hun er kemiker af uddannelse og har, ud over undervisning og forskning i en international kontekst, tillige haft fokus på innovation og virksomhedssamarbejde, skriver DTU i en pressemeddelelse. Karin Markides er ophavskvinde til flere patenter, har været vicedirektør for den svenske innovationsmyndighed Vinova, har erfaring fra bestyrelsesarbejde i start-ups, og stået i spidsen for et teknisk universitet med meget betydelige erhvervssamarbejder.

"Med Karin Markides får DTU en bestyrelsesformand, der har et globalt udsyn og er uhyre velbevandret på den internationale scene," udtaler formanden for DTU's udpegningskomité Helle Vang Andersen i pressemeddelelsen.

Imponeret over DTU "Jeg kender DTU gennem forskere, Nordic5Tech, Smart City Climate KIC samt ESS-faciliteten og har altid været imponeret af universitetets position. DTU har store muligheder for at blive førende i den omstilling, som universiteter er i gang med, og hvor det at kunne omsætte viden til velstand bliver afgørende," udtaler Karin Markides om sin nye arbejdsplads i pressemeddelelsen. jesl