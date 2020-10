Ny forening vil hjælpe hårdt prøvet bosted

"Formålet med venskabsforeningen er at støtte og forbedre vilkårene for beboerne på bostedet. Dette kunne opnås gennem støtte til diverse arrangementer samt ved anvendelse af midler til forskellige formål. Midlerne forestiller vi os tilvejebragt gennem kontingent, events, sponsorer, offentlig støtte samt søgning gennem diverse fonde. Foreningen vil søge at etablere et samarbejde med det lokale erhvervsliv samt offentlige institutioner i kommunen. Gennem disse aktiviteter håber venskabsforeningen at kunne bidrage til en større trivsel for beboerne gennem nyanskaffelser, udflugter, sportsarrangementer m.v.," fortæller formand Søren Bork.