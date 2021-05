Nina Harboe (tv) og Merete Busk håber, at ny forening til pårørende til folk med demens Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Ny forening vil hjælpe demens-pårørende: 'Vi vil give vores stemme til kende' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny forening vil hjælpe demens-pårørende: 'Vi vil give vores stemme til kende'

Godt samarbejde med foreningslivet og plejehjemmene er blandt de måder, som ny forening vil gøre det lettere at være pårørende til folk med demens.

Det Grønne Område - 18. maj 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Da Merete Busks mor for otte år siden fik demens, var der ingen, der fortalte hende, hvordan man som pårørende tackler det.

Hun savnede, at nogen havde fortalt, hvordan det var.

Nu er hun en del af en ny forening, som blandt andet vil netop det.

"Vi er en gruppe pårørende, som ønsker aktivt at arbejde for at sikre den gode omsorg for demensramte familier. Vi er optaget af, at demensramte familier kan bevare deres livskvalitet og fortsætte liv og traditioner uden forringelse, selv om deres hverdag forandres. Familie og netværk har en central betydning og skal være en naturlig del af den demensramtes liv i det omfang, man magter. Demensramte familier skal føle sig velkomne og forstået i alle stadier af demenssygdommen i eget hjem, på plejehjem og i lokalsamfundet," skriver foreningen blandt andet i en folder.

"Vi vil vise, at pårørende gerne vil høres, ses og byde ind. Vi vil gerne have et struktureret samarbejde med foreninger og plejehjem. Lyngby-Taarbæk Kommune har en demenshandleplan. Men man kan være nervøs for, at disse ord fører til knap så meget handling. Foreningen har sin berettigelse i at insistere på, at der skal ske handling," siger Nina Harboe, der er formand for den nye forening.

Vil skabe samarbejde I øjeblikket arbejder den nye forening for at skabe samarbejde med forskellige lokale aktører. Blandt andet Lyngby Kirke og den lokale afdeling af Røde Kors.

"Vi har haft møder med Lyngby Kirke om demensaftener for demensramte familier. Det bliver så en kort andagt, som er målrettet demensramte, fællesspisning og fællessang. For der er stort set ikke tilbud til demensramte familier," siger Nina Harboe og tilføjer:

"Vi har også haft kontakt til Røde Kors, og de vil rigtig gerne lave noget med os, fordi vi kan bruge hinanden. Hvis de laver noget for demensramte familier, kan vi bidrage med vores erfaring."

Foreningslivet er generelt et sted, hvor foreningen vil sætte ind.

"Når man er ny pårørende, får man ikke informationer om tilbud. Hvis vi får et samarbejde med foreningerne, så kan de for eksempel pege pårørende i vores retning. Får man også lavet instruktørkurser, hvor man lærer at håndtere folk med demens, bliver folk også klogere på, hvad demens er. Det er vigtigt at få udbredt," siger Merete Busk.

Får en stemme Både Nina Harboe og Merete Busk fortæller, at et år med corona har været særligt opslidende for demensramte familier. Og her kunne en stærk pårørendeforening have gjort en forskel, mener Merete Busk.

"Samtlige kommuner overså fuldstændig, at besøgsforbuddet ikke gjaldt, hvis man havde et familiemedlem, som var så kognitiv dårlig, at de ikke forstod restriktionerne. Jeg betragtede min mor som så kognitiv dårlig, så jeg gerne måtte besøge hende. Men jeg fik at vide, at det havde jeg ikke lov til. Med foreningen kunne vi have udfordret forvaltningen på sådanne ting," siger hun.

Nina Harboe understreger dog, at foreningen ikke er en protestgruppe.

"Vi ved godt, at personalet løber stærkt, og vi vil gerne være med til at sørge for, at vi får nuancerne med. Har vi en tilpas synlighed, kan det være, at kommunen tager os med på råd. Vi vil gerne give vores stemme til kende," siger hun.

Man kan kontakte Nina Harboe på telefon 25 79 65 69. Eller skrive til pusterum1@gmail.com.

I denne uge er det i øvrigt den landsdækkende Demensuge.