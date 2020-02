Per Sørensen håber på, at der er frivillige kræfter i Lyngby, der har lyst til at etablere en Repair Cafe.

Ny forening i opgør med 'brug-og-smid-væk-kulturen': Reparerer det eletriske, vi ellers ville smide ud

Per Sørensen fra Virum er næstformand i Repair Cafe Hellerup, der netop har fået Gentofte Kommunes Miljøpris. Han håber på, at der er nogen i Lyngby, der vil lade sig inspirere til at starte en afdeling her, som skal fixe alt det, der sagtens kan fixes, men som oftest smides ud

”Vi producerer alt for meget affald, genbrug er et vigtigt element i en bæredygtig fremtid,” siger Per Sørensen.

I godt et år har han arbejdet som en såkaldt ”fikser” i Repaircafe. Han er pensioneret maskiningeniør, finmekaniker og husejer gennem et langt liv.

”Så har man jo prøvet lidt af hvert,” konstaterer han.

Siden foreningen i Hellerup blev stiftet for godt et år siden, har brugerne hver anden lørdag kunnet besøge reparationscaféen for at få repareret alt lige fra telefoner, brødristere, lamper, smykker til møbeldele, som f.eks. et brækket stoleben. Og er der huller i yndlingskjolen, er der også syersker i caféen, som byder ind med deres evner.

Foreningen er nærmest blevet overvældet af deres succes.

På det år de har eksisteret, vurderer foreningen, at de har sparet Gentofte Kommune for halvandet ton affald og brugerne af cafeen for 1-2 millioner i nyanskaffelser.

Derfor vil Per Sørensen meget gerne være med til at inspirere andre borgere, der har tid og lyst til at starte en forening i Lyngby.

”Repair Cafe's koncept er et opgør med 'brug og smid væk - kulturen', og viser, at mange ting kan fikses og repareres.

Som fikser skal man bruge 3-4 timer om måneden, men for at løbe foreningen i gang og sørge for at organisere og markedsføre den kræves, der noget mere. Og i første omgang er der brug for nogen, der rent organisatorisk har lyst til at starte en afdeling op i Lyngby-Taarbæk.