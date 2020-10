Ny folketingskandidat: SF i Lyngby-Taarbæk laver et omvendt generationsskifte

Derfor er man i SF Lyngby-Taarbæk gået i gang med de første forberedelser til næste Folketingsvalg, selvom der nok er lang tid til.

For at skrue op for partiforeningens grønne profil, har medlemmerne valgt Niels Haxthausen som ny folketingskandidat ved et medlemsmøde for kort tid siden.

Niels Haxthausen skruede for to år siden ned for en lang international karriere hos Novo Nordisk rådgivende ingeniørselskab NNE i Virum, og han har siden lagt mange kræfter i SF. Han sidder nu i bestyrelsen for SF Lyngby-Taarbæk, i SF's Udenrigspolitiske udvalg, og leder SF's arbejde på landsplan med at formulere et grønt program for de næste 10 år.

Nu kan han også skrive folketingskandidat på den liste.