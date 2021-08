Se billedserie Sigismund Ahlefeldt håber på stor opbakning til den nye festival i Frederiksdal. Foto: Signe Steffensen Foto: Signe Steffensen

Ny festival: Folkemusik i Frederiksdals historiske omgivelser

Den første weekend i september bliver skovens dybe stille ro afløst af forrygende folkemusik, når Frederiksdal Folk Festival løber af stablen.

13. august 2021

Siden 1999 har Frederiksdal Slot på Hummeltoftevej hver sommer åbnet dørene til den fine havesal og inviteret til en række klassiske koncerter med unge talentfulde musikere. Men sidste år satte covid-19 ligesom med så mange andre kulturelle arrangementer de indendørs koncerter på midlertidigt hold, indtil koncertrestriktionerne løftedes.

"Vi har været meget glade for de her lokalt rettede arrangementer, og vi ville meget gerne have fortsat, men det har ikke været muligt at gennemføre en indendørs koncert," fortæller Sigismund Ahlefeldt, der er ottende genereration på Frederiksdal Slot og for nyligt har overtaget ansvaret for de historiske bygninger og driften af Frederiksdal skovdistrikt.

Men det betyder ikke, at der slukket for musikken på Frederiksdal.

Ved en middag sidste år kom han til at sidde ved siden af folkemusikeren Veronika Krøll Voetmann, der fortalte om, hvor frustrerende det var, at så mange koncerter var blevet aflyst, og hvor meget hun savnede musikken.

I løbet af aftenen opstod ideen om at arrangere en udendørs folkemusikfestival i skoven ved Frederiksdal.

"På det tidspunkt vidste jeg ikke meget om folkemusik, men jeg syntes, at det lød sjovt, og det passede rigtig godt sammen med de historiske rammer her på Frederiksdal," siger Sigismund Ahlefeldt.

Man behøver da heller ikke megen fantasi for at forestille sig, at der har været spillet og danset her i skyggen ved den store røde lade i skovbrynet.

Fakta Frederiksdal Folk Festival er en éndags festival, der finder sted ved Frederiksdal Slot den 4. september.

Festivalen byder på et koncertprogram med nogle af Nordens bedste folkensembler, workshop i folkedans v. Nordisk Dans, fællesspisning og naturligvis; jam, dans og hygge under trækronerne på Juletræspladsen.

Arrangementet er skabt med fokus på økologi og bæredygtighed, og baren byder derfor på økologiske øl fra Herslev Bryghus, samt økologisk hvidvin og rosé fra Tyskland.

Festivalen arrangeres på initiativ af Sigismund Ahlefeldt-Laurvig, Veronika Kroell Voetmann og Rune Øster Mortensen. Den er støttet af Lyngby-Taarbæk Kommune og Augustinus Fonden.

Se mere på

"Det er på en måde som at genopdage noget, der altid har været der," siger Sigismund, der selv oplever folkemusikken som en helt ny verden, der har åbnet sig. Og netop fordi en stor del af denne musiktradition ikke er nedskrevet, men er overleveret fra mund til mund på tværs af generationer, så er den også åben for fortolkning.

"Der er sket meget med folkemusikken de seneste 10 år. Der er flere unge, der har fået øjnene op for, hvad folkemusikken kan. Det er måske heller ikke helt så traditionsbundet, som det har været. Der bliver blandet mange andre genrer ind i musikken, så noget for eksempel er mere jazzet i det. Med valget af bands vil vi gerne være med til netop at vise bredden i nordisk folkemusik," siger Sigismund.

Han har selv spillet rytmiske trommer, og med den nyvundne glæde ved folkemusik har han besluttet sig for at lære et spille et slagtøjsinstrument, der passer ind i genren, så han selv kan deltage i fremtidige folkemusiske jamsessions.

Lokalt forankret Festivalen blev afholdt første gang sidste år med hjælp fra kulturstøttende covid-midler. Og for Sigismund var det en totalt overvældende følelse at stå der midt i skoven og lytte til musikken.

De rustikke omgivelser ved juletræspladsen viste sig at passe perfekt til konceptet og landskabet danner et naturligt fald ned mod juletræsboden, der under festivalen udgør den overdækkede scene.

PROGRAM 15:30 Danseworkshop v. Nordisk Dans: Workshoppen er åben for alle festivalgæster uden yderligere tilmelding - ingen forkundskaber nødvendige.



17:00 Velkomst

17:15 - 18:00 Koncert Maine Coon (DK/SE)



18:00 - 19:00 Fællesspisning v. kok Oliver Lind Olrik



19:30 - 20:30 Koncert Trio Mio (DK/SE)



21:00 - 22:00 Koncert Trio Svin (DK)



I år er det planen, at der også skal etableres et dansegulv. I forbindelse med festivalen bliver der nemlig holdt en danseworkshop, hvor også nybegyndere kan være med, så man er beredt, hvis det bliver svært at sidde stille, når musikken for alvor går i gang.

Sidste år var en stor del af publikum venner og familie af arrangører og musikere. Men i år håber de at nå ud til endnu flere.

"Det er vigtigt for os, at festivalen bliver lokalt funderet, og kan være med til at skabe nogle nye fællesskaber," siger Sigismund Ahlefeldt, der også håber på, at der sidder nogle frivillige derude, som har lyst til at give en hånd med til afviklingen af festivalen, der finder sted den 4. september.

