Mehmet Kanat har åbnet café og restaurant på Jernbanevej. Foto: Frank S. Pedersen

Ny ejer af café på Jernbanevej: "Lyngbyborgerne skal nok få smag for tyrkisk mad"

14. september åbnede Flora Cafe & Restaurant på Jernbanevej 10

Det Grønne Område - 30. september 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Med en 'Grand Opening' slog Flora Cafe & Restaurant dørene op midt i september. Efter i måneder at have været skærmet af bag brunt papir kunne byens nye madsted vise sig frem for de nysgerrige borgere, der interesserede har spurgt til planerne bag papiret.

"Vi overtog 15. juni og har brugt tiden på at renovere lokalerne og udstyre dem med nyt inventar. Her var fuldstændig tomt, da vi begyndte," fortæller Mehmet Kanat, der er indehaver og kok hos Flora. Han kommer oprindeligt fra Tyrkiet, men lærte at lave tyrkisk mad i Sverige.

I hjertet af Nordsjælland "Jeg havde længe været på udkig efter egnede lokaler til min egen restaurant. Det blev Lyngby, fordi byen ligger i hjertet af Nordsjælland og der er kort afstand til København. Og så havde Lyngby ikke en restaurant, der lignede det, jeg ville med det tyrkiske," fortæller han.

Den nærmest ikoniske hjørnebygning lige over for privatskolen rummede tidligere, i over 30 år, Big Mamma's Pizza House, hvilket den italienske del af køkkenet er en anerkendelse af.

"Vi vil jo gerne give kunderne det, de er vant til. Men lyngbygenserne skal nok få smag for tyrkisk mad," siger Mehmet Kanat overbevist. "Det så vi også til vores åbning, hvor jeg blev overrasket over den store interesse, de lokale borgere viste," slutter han.

Man kan læse mere om byens nye madsted på facebooksiden 'Flora Cafe & Restaurant'.