?Vi skal hele tiden udvikle os med nye og spændende tilbud. I år kommer der to nye forlystelser, som jeg desværre ikke kan løfte sløret for endnu,? siger Ole Andersen, der dog godt vil afsløre, at han som barn syntes, at rutsjebanen på Bakken var sjovere end den i Tivoli.

Ny direktør på Bakken: 'Vi vil ikke kun snakke om, at vi er sjovest'

Hvordan man bevarer Bakkens ånd og samtidig fornyer Danmarks næststørste forlystelsespark, bliver Ole Andersens helt stor opgave

Det Grønne Område - 14. februar 2021 kl. 18:02 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Det er en mand med lokale rødder, der 1. februar tiltrådte som direktør for Dyrehavsbakken. Ole Andersen blev godt nok født på Amager for 59 år siden, men i mere end 30 år har han boet i det grønne område. De første 25 år i Lyngby, og nu efter at børnene er flyttet fra reden, er det en lejlighed i Hellerup, der er familiens base.

"Det er jo dejlig tæt på Bakken, og jeg tænkte også i morges på, at jeg jo nok vil cykle hertil fremover," siger Ole Andersen.

Som marketingdirektør i Wonderful Copenhagen var Ole Andersen i mange år en del af direktionen og dermed medansvarlig for, at 'sælge' hovedstaden - og også Dyrehavsbakken - til potentielle turister både indenfor og udenfor landets grænser. Senest har han været direktør for Danhostel, og her var en del af jobbeskrivelsen at medvirke til, at danske vandrehjem, havde de tilbud på hylderne, som gæsterne til en hver tid efterspurgte.

Og det er de erfaringer, han bringer med sig i sit nye job.

"Bakken har mange muligheder. Vi skal sørge for, at vi hele tiden er relevante for det publikum, der er på Bakken. Og det er meget bredt.

Jeg har selv været her som ung, og som familiefar, og nu er jeg kommet i en aldersgruppe, hvor jeg snart kan komme her som pensionist. Vores mål er at give de mange grupper et tilbud og at fylde Bakken op hele dagen hele året," siger Ole Andersen.

Dialog med brugerne Ifølge ham skal Bakken til stadighed udvikle sig på alle parametre, og han vil meget gerne i dialog med dem, der bruger Bakken for at høre, hvad det er, de er glade for, og hvad de eventuelt savner.

"Vi skal naturligvis følge med udviklingen og sørge for, at der er noget til alle målgrupper. Det kræver, at der hvert år er nye og spændende aktiviteter, og noget, der har den underholdningsværdi, der er tidssvarende i dag," siger han.

Lige så vigtig som udvikling er, lige så vigtigt er det for Ole Andersen, at Bakken holder fast i den blanding af tradition og fornyelse, som Bakken repræsenterer.

"For os er det vigtigt, at Bakken fremstår som et pænt og velholdt sted, hvor man i gode og trygge rammer kan får gode tidssvarende og sjove oplevelser. Kunsten er at bevare den charme, der er ved de underholdningstilbud, der er, og fastholde dem, der giver mening. Bakkens Hvile har altid set ud, som den gør, og er en kulturinstitution. Det skal der ikke ændres på, men samtidig skal vi hele tiden udvikle os. Folk skal synes, at det her er et sted, der er værd at besøge hele året," siger han.

Håber at åbne 26. marts Bakken er med cirka 2,2 millioner årlige besøgende Danmarks næststørste forlystelse kun overgået af Tivoli. Det til trods så Ole Andersen gerne, at der var endnu flere, der lagde vejen forbi.

"Det er vigtigt for os, at vi kan drive en forretning. I den henseende er det utroligt vigtigt, at vi kan få nogle permanente eller i hvert fald lange aftaler om, at vi kan holde åbent i efterårsferien og julen. Det er utroligt vigtigt for vores teltholdere at have en tidshorisont," siger Ole Andersen, der godt er klar over, at flere lokale borgere kan få lyst til at tække i nødbremsen.

"Vi skal have en god dialog med naboerne, men håber på forståelse for, at når man flytter herud og vælger at bo tæt ved Bakken, så ved man også, at der kommer gæster. Vi skal finde nogle gode løsninger i samarbejde med naboerne og de to kommuner, der jo også er interesserede i de mange arbejdspladser, de er her på Bakken," siger Ole Andersen.

Som cand.merc. kan det ikke undre, at Ole Andersen vil tage et nøje kig på, hvordan Dyrehavsbakken bliver omtalt i medierne. Og hvordan Dyrehavsbakken selv kommunikere ud til omverdenen.

"Vi arbejder med de digitale medier og er opmærksomme på, at det, der indholdsmæssigt kommer ud, understreger, at vi ikke blot siger, at vi er sjovest, men at vi rent faktisk viser, at vi er det," siger han.

Planen er, at Dyrehavsbakken åbner den 26. marts. Og mange af teltholderne og restauratørerne står allerede og sparker utålmodig i startboksene.

"Det her er et sted, der gør folk glade, og vores teltholdere og medarbejdere er fantastiske, engagerede mennesker, hvoraf nogle af familierne har været her i generationer. Der er en helt speciel ånd og et meget stort engagement. Vi står og tramper i gulvet, og det kilder i maven på os for at få åbnet op og gøre folk glade. Og så håber vi stadig på, at vi får både Cirkusrevyen og Ulvedalene i gang i år som planlagt og med nogle retningslinjer, der gør det til an god oplevelse," siger Ole Andersen.