Ny direktør er startet: Erfaren herre i spidsen for Forsyningen

Flemming Horn Nielsen er ny direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning. Han bor i Holte og har nu skiftet olie og gas ud med vand, spildevand og affald

Det Grønne Område - 27. april 2020 kl. 15:00 Af Lars Schmidt

Onsdag efter påske fik Lyngby-Taarbæk Forsyning ny direktør. Det er civilingeniør Flemming Horn Nielsen, der har sat sig i direktørstolen, og han er en erfaren herre.

I det meste af sin 30-årige karriere har han arbejdet som leder i olie- og gasbranchen, blandt andet hos DONG og Mærsk. Og nu skifter han så gas og olie ud med vand, affald og spildevand - i et område, som han kender godt.

Privat bor Flemming Horn Nielsen nemlig i Holte, og han tog sin uddannelse på DTU.

"I ansættelsesudvalget har vi lagt vægt på, at vores nye direktør skal have solid ledererfaring, strategisk blik, gode kommunikationsevner og visioner for, hvordan Lyngby-Taarbæk Forsyning udvikler sig yderligere - ikke mindst i en tid, hvor klima og bæredygtighed er en vigtig dagsorden", siger Peter Linde, der er bestyrelsesformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Peter Linde ser frem til samarbejdet med den nye direktør:

"Lyngby-Taarbæk Forsyning blev stiftet for 11 år siden. I de år har medarbejderne ydet en stor indsats for at udvikle virksomheden, bringe rent vand ud til borgerne og hente deres affald. Nu får vi en ny direktør, og jeg glæder mig til samarbejdet med Flemming Horn Nielsen. Han får en vigtig opgave med udvikle virksomheden yderligere. Forsyningens fokus er at fremtidssikre vores by miljømæssigt, og samtidig skal borgerne og virksomhederne opleve god service og høj forsyningssikkerhed. Det er hovedopgaven for Lyngby-Taarbæk Forsyning de næste 10 år."

En vigtig rolle Flemming Horn Nielsen har et godt kendskab til Lyngby-Taarbæk, fortæller Forsyningen i en pressemeddelelse, hvor man kan læse, at han har "stort fokus på den udvikling, der sker i byen".

"Jeg var nået til et punkt, hvor jeg gerne ville stifte kendskab til en anden branche. Og da chancen tilbød sig i Lyngby-Taarbæk Forsyning, tøvede jeg ikke med at gribe den. Hver dag spiller forsyningen en vigtig rolle for alle i Lyngby-Taarbæk, og vores arbejde er en forudsætning for vækst og fortsat udvikling af kommunen. Klimaforandringerne giver nogle meget konkrete udfordringer, som vi skal handle på, og i det hele taget er der mange spændende opgaver i både drift og udvikling. Så jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet med at gøre Lyngby-Taarbæk Forsyning til en endnu bedre virksomhed til glæde for Lyngby-Taarbæk", fortæller den nye direktør.