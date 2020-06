Carit Falch starter i sit nye job i Lyngby Boldklub den 1. juli. Her ses han som cheftræner for Litauens U21-landshold. Foto: Fodboldbilleder.dk

Ny cheftræner: Lyngby Boldklubs talenter er i kyndige hænder

Lyngby Boldklub har fundet afløseren for Christian Sørensen, der forlader klubben for at blive U19-cheftræner i Brøndby IF.