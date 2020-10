Ny chef hos Hempel

Bæredygtighed står højt på agendaen hos Hempel, der har en målsætning om at være førende i den globale malingsindustri inden for bæredygtighed. Derfor har Hempel ansat Dorthe Scherling Nielsen til at lede udviklingen og implementeringen af Hempels globale bæredygtighedsstrategi.

"Jeg glæder meget mig til at starte hos Hempel. Maling forlænger levetiden på bygninger, konstruktioner og reducerer kravene til vedligeholdelse og har derfor stor betydning for bæredygtighed. Det medvirker til, at virksomheder kan mindske deres CO2-aftryk. Hempel har et klart ønske om at gøre en endnu større forskel, og jeg er glad for at kunne være en del af det arbejde," siger Dorthe Scherling Nielsen.