Ny chance for udskudte projekter: Anlægsloftet nyt punkt på dagsordenen

Efter regeringens seneste tiltag for at styrke beskæftigelsen i Corona-krisen kan ellers udskudte projekter i kommunen slippes løs

Når kommunalbestyrelsen mødes torsdag, vil et nyt punkt på dagsordenen være, hvilke projekter, der alligevel kan gennemføres. For kommunen har penge i kassen, der bare venter på at komme på arbejde.