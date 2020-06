Send til din ven. X Artiklen: Ny bog: Et skæbnesvangert kædeskift og en livslang kærlighed til cykelsporten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bog: Et skæbnesvangert kædeskift og en livslang kærlighed til cykelsporten

Forfatter, idrætshistoriker og tidligere cykelrytter Aage Hoffmann fortæller gennem fakta og fiktion og med udgangspunkt i et afgørende nederlag som stadig piner ham mere end 50 år efter.

Det Grønne Område - 22. juni 2020 kl. 15:00 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

22-årige Aage Hoffmann fra Lyngby Cykelklub har slået hul til feltet.





Hullet vokser til et reelt soloudbrud, som sidenhen bliver til et afgørende udbrud, da fire ryttere fra Cykelklubben ABC en efter en slutter sig til ham. De kan rent faktisk holde hjem, og udbryderne er begyndt at fordele placeringerne mellem sig.





Aage føler sig godt tilpas, da de rammer Mørkemose Bjerg syd for Holbæk. Han er spinkel og udholdende. Det er hans terræn, han har gode ben. Det her kan blive en afgørende bedrift... Men så kikser et kædeskifte, og han er sat. De fire holdkammerater fra ABC venter ikke, og han har ikke kræfter til at lukke hullet. Han bliver slugt af feltet og ender rasende, frustreret og fortvivlet på en sekundær placering i hovedfeltets spurt.

Det var i 1967. Men det kiksede kædeskift på Mørkemose Bjerg forfølger ham stadig mere end 50 år senere.

"Det er en episode i mit liv som cykelrytter, som stadig piner mig. Det var den dag, hvor jeg havde en stor mulighed for at blive til noget. Måske endda vinde. Det var mit terræn," fortæller Aage Hoffmann over telefonen fra sit hjem i Holte.

Mont Ventoux Aage Hoffmann har vanskeligt ved at forklare præcis, hvorfor det lige netop er den episode på bakken syd for Holbæk, han genoplever igen og igen. Men han har sine teorier.

Den engelske storrytter Tom Simpson var død en måned tidligere på en etape i Tour De France på det sagnomspundne Mont Ventoux, med en cocktail af amfetamin og alkohol i blodet.

"Tom Simpson var et af mine store idoler, og han var netop død, og så har jeg efterfølgende reflekteret over hans død. For jeg led også en form for død på det bjerg der. Jeg tror måske, at der er en kobling. Vi havde på en eller anden måde martyriet og lidensen til fælles," siger Aage Hoffmann.

Historierne sprang Med udgangspunkt i sit nederlag i det vestsjællandske i 1967 og sit eget cykelrytterliv kommer Aage Hoffmann vidt omkring i sin seneste cykelbog "Hvad Bjerget Skjulte - Fantasier om et cykelløb."

Mens hans egen historie på cyklen og specielt den skæbnesvangre dag på Mørkemose Bjerg er udgangspunktet, voksede en masse andre historier, anekdoter, overvejelser og fortællinger ud af hans erindringer, noter og fingre undervejs.

"Det var den historie, som stod centralt, og den bogen skulle handle om, men undervejs er der så vokset en masse andre historier rundt om. Så kom jeg til at tænke på bjergrytteren Fuente, eller på Jacques Anquetil og skrev om dem, og så vendte jeg tilbage til Mørkemose Bjerg. Min historie blev først færdig efterhånden, som jeg skrev alle de andre historier," siger Aage Hoffmann.

Cykelentusiasterne vil derfor støde på mange ikoniske skikkelser og øjeblikke fra cykelhistorien i "Hvad Bjerget Skjulte:"

Tom Simpsons sidste øjeblikke på Mont Ventoux, en nedkørsel med en champagnepåvirket og kriseramt Jacques Anquetil og den ukendte Hans Preiskeits tragiske skæbne, blander sig umærkeligt med H.C. Andersens eventyr, Aage Hoffmanns katolske opvækst og cykelrytterens kamp med og mod sig selv.

Der er mange lag i Aage Hoffmanns facetterede fortælling, som i øvrigt er illustreret af hans tidligere træningsmakker, filmmanden Erik Clausen, og det er i bund og grund forfatterens egen kærlighedserklæring til den på mange måder vanvittige sport og den rolle, den har spillet i hans liv:

"Mit liv har af en eller anden grund kredset om cykelsporten, og det er svært at forklare hvorfor. Efter jeg stoppede som cykelrytter gik jeg over til at løbe maratonløb, og jeg var faktisk bedre til at løbe end at cykle og løb på et højt motionsplan. Jeg har også roet kajak og stået på ski, men det har altid været cykelsporten, jeg kom tilbage til. Cykelsporten gav mig næring til alt det andet," siger Aage Hoffmann og fortsætter:

"Jeg sidder fast i cykelsportens univers, og det er sgu ikke til at komme ud igen. Men det vil jeg jo heller ikke," siger han.

Hvad Bjerget Skjulte - Fantasier om et cykelløb er udkommet på forlaget Historia