Ny artikelserie: Vi hylder coronakrisens lokale frontkæmpere

Artikelserie i de næste uge bringer læserne tæt på fronten i krisen. Vi taler med de, der bestemt ikke arbejdede hjemme, men som kæmpede for at få det hele til at fungere.

Statsminister Mette Frederiksen meddelte på det nu historiske pressemøde 11. marts sidste år, at store dele af Danmark lukkede ned, og konsekvenserne af coronapandemien blev tydelig for enhver.

Et år er nu gået med en hverdag, som de færreste af os inden kunne forestille sig. Mundbindsklædte mennesker i butikkerne, forsamlingsforbud, aflyste mærkedage, hjemmearbejde og hjemmeskoling er for de fleste blevet det nye normal. For at markere et-året hylder Det Grønne Område med artikelserien Frontkæmperne de mange, som har gjort en forskel i det forgangne år.