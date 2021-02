Se billedserie Direktør Daverkosen med høj hat fotograferet sammen med de kvindelige arbejdere, ca. 1885-1890. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Send til din ven. X Artiklen: Ny app dramatiserer Brede Værks historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny app dramatiserer Brede Værks historie

Som en konsekvens af, at Nationalmuseet har lukket den indendørs udstilling på Brede Værk, har museet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune lavet skilte, QR-koder og en app

Det Grønne Område - 06. februar 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

"Forestil dig gårdspladsen her en dag for over 100 år siden. En kusk trækker en sort hest over gaden. Den glinser af sved efter fabrikantens daglige ridetur. På gaden er en strøm af arbejdere på vej hjem for spise..."

Sådan starter første kapitel i fortællingen om Brede Værk. En fortælling, som man kan finde på museernes gratis app Useeum.

Ved 12 stop i området, Brede Hovedbygning, Arbejderboligerne, Mesterboligerne, Købmandsbutikken, Skolen, Asylet, Fabriksporten, Spisehuset, Gartneriet, Modewegs obelisk, Nazareth-huset og Vandmøllen, er der opsat skilte, som med billeder og tekst vækker beskuerens nysgerrighed og giver dem en mulighed for at dykke ned i stedets historie. Og den tilhørende lydguide uddyber historien og fortællingerne og består blandt andet af originale lydoptagelser med gamle arbejdere fra værket.

"Den digitale lydvandring inviterer således på en rejse tilbage i tiden til Industriens Vugge i det gamle Brede. Her følger man fabrikantens og arbejdernes liv på tekstilfabrikken i perioden 1880-1918. Deres livsvilkår var meget forskellige, men uløseligt sammenvævede i hinanden. Det gør det meget levende og spændende, at man kan følge historien gennem de fortællinger, tidligere medarbejdere er kommet med," siger stadsarkivar Mette Henriksen fra Lokalhistorisk Arkiv, der i samarbejde med Nationalmuseet har stået for formidlingen af Brede Værks historie. Der ikke blot er lokalhistorie, men også Danmarkshistorie.

Professionelle skuespillere Det er professionelle skuespillere, der har indtalt teksterne, og der er lagt lyd på, så der er vrinskende heste, knasende grus og fabrikslyde.

"Det er et samarbejde, der startede for et år siden. Det er ikke lavet på grund af corona, men passer godt ind i den virkelighed, vi lige nu befinder os i. Jeg tænker også, at det vil være virkelig godt at bruge det her materiale i skolerne," siger Mette Henriksen.

En del af materialet var det, som man tidligere kunne opleve på den indendørs udstilling, der i forbindelse med besparelser på Nationalmuseets budgetter, er flyttet til Industrimuseet i Horsens.

"Da man lukkede udstillingen pga. sparekrav, tog kommunen kontakt til Nationalmuseet for at høre, hvordan man så kunne formidle historien. Og de nye tiltage er sprunget ud af den dialog, der har været mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Nationalmuseet," siger Mette Henriksen.

Fakta

Sådan gør du

Hent den gratis app Useeum i AppStore eller Google Play og gå ind på den digitale lydfortælling 'Brede'.

Fakta

Brede værk

I 1832 flyttede fabrikant J.C. Modeweg sin klædefabrikation til Brede Fabrikanten sørgede for arbejderboliger, mesterboliger, skole, spisehus, asyl til børnene og gode sociale forhold.

Fabriksejeren boede i Brede Hovedbygning.

Fabrikken lukkede i 1956.

I 1959 købte Nationalmuseet bygningerne.

Brede Værk er i dag Danmarks største fredede industrianlæg.

Nationalmuseet anvender bygningerne til konserveringsværksteder, magasiner og kontorer til forskningsmedarbejdere.