Ny Venstre-kandidat er her fra kommunen

Helt uden modkandidat blev den lokalt bosiddende sygeplejerske, regionsrådsmedlem Christine Dal fra Virum, på opstillingsmødet onsdag i sidste uge valgt som ny folketingskandidat for Venstre i Lyngby-Taarbæk.

Christine Dal afløser Charlotte Munch, som var med til at give Venstre et rigtig godt folketingsvalg i juni. Her blev Venstre det parti, som fik størst tilslutning i kommunen.

"Venstre i Lyngby-Taarbæk er klar, når Mette Frederiksen trykker på valgknappen. Partiets medlemmer har valgt en både ung og erfaren kandidat, der har vist sit værd i to svære valgkampe," siger kredsformand Niels Møller.

Den 28-årige nybagte mor og Virum-borger Christine Dal sidder i dag i regionsrådet. En plads hun vandt med udgangspunkt i den konservative højborg Frederiksberg, hvor hun boede før. Ved sidste folketingsvalg var der så meget vind i Christine Dals sejl, at hun ræsede ind i vælgernes bevidsthed og opnåede at blive 1. suppleant til Folketinget.

"Vi har valgt en folketingskandidat, som ikke alene er politisk dygtig, hun er også myreflittig. Hun har en særlig evne til at tale med alle mennesker. Og så har det været vigtigt for os, at hun er lokal og tæt på vælgerne," siger Niels Møller:

"Christine brænder for politik og hun har allerede en solid politisk platform, som har vist, at hun kan nå langt i dansk politik."

Det bekræfter den nye folketingskandidat:

"Jeg har en ægte ild for politik og for forandring. Jeg er ikke i tvivl om at samarbejdet med kredsen i Lyngby vil give mig enormt meget. Jeg vil gerne slå det helt fast; I’m in it for the long run. Jeg ser frem til et langvarigt samarbejde i kredsen, hvor jeg ny også bor med min familie," siger Christine Dal./las