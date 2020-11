-Jeg vurderer, at den måde, Venstre bedst får indflydelse på, er ved at deltage i forlig og samarbejde konstruktivt med både de konservative og andre partier i kommunalbestyrelsen, siger Jens Dissing Odgaard. Foto: Lars Schmidt

Ny V-formand vil have løsgængerne tilbage: Sætter mål for kommende valg

Jens Dissing Odgaard blev valgt som formand for Venstre i Lyngby-Taarbæk, og han vil række ud til Henriette Breum og Inge Sandager for at få dem tilbage i partiet. For han vil have Venstre tilbage til indflydelse

Det Grønne Område - 03. november 2020

Står det til Venstres nyvalgte formand, Jens Dissing Odgaard, vil partiet være at finde i kommunalbestyrelsen - allerede inden kommunalvalget om et år.

Det sagde han på den ekstraordinære generalforsamling, hvor han blev valgt uden modkandidat. Generalforsamlingen blev en realitet, da den hidtidige formand, Lis Coskun Laursen, valgt at træde tilbage før tid.

Det betyder, at den nye formand vil række ud til de to tidligere Venstre-medlemmer af kommunalbestyrelsen, Henriette Breum og Inge Sandager. Ingen af dem var afvisende, da Det Grønne Område efter Lis Coskun Laursens afgang spurgte dem, om de ville vende tilbage til partiet.

"Mit mål er, at vi får Venstre tilbage til indflydelse i Lyngby-Taarbæk Kommune," sagde Jens Dissing Odgaard på den ekstraordinære generalforsamling:

"De sidste to år, hvor jeg har været aktiv i Venstre lokalt, har jeg oplevet mange forandringer og stor uro. Der har været en del artikler i Det Grønne Område, som jeg synes har haft en negativ karakter: Vi har været igennem en ekstraordinær generalforsamling, og de to Venstre-pladser i kommunalbestyrelsen er i dag udfyldt af to løsgængere. Det kan vi gøre bedre," sagde han og forklarede, hvordan han vil arbejde for det:

"Vi har fået en glimrende spidskandidat i Christine Dal. Med hende i spidsen til næste kommunalvalg vil jeg arbejde for, at vi får samlet Venstre lokalt og viser, at vi er et parti, der kan samles om vigtige politiske opgaver," sagde han - og fortsatte:

"Som formand vil jeg i samarbejde med Christine Dal og med opbakning fra den nuværende bestyrelse række ud til de to løsgængere og arbejde på en god dialog med dem og se på hvilke muligheder der er for, at Venstre på den måde igen kan blive repræsenteret i Kommunalbestyrelsen inden næste valg i november 2021. Det vil være med til at sikre at vi får Venstre tilbage til indflydelse."

Konstruktivt Står det til den nye formand, ser man ikke længere Venstre være i opposition.

"Jeg vurderer, at den måde, Venstre bedst får indflydelse på, er ved at deltage i forlig og samarbejde konstruktivt med både de konservative og andre partier i kommunalbestyrelsen. Senest har jeg oplevet, at Henriette Breum og Inge Sandager har indgået i et bredt budgetforlig og været med til at få indflydelse. Samarbejde er med til at sikre, at vi får Venstre tilbage til indflydelse," fastslår han:

"Der er mange vælgere her i kommunen, der sætter deres kryds ved liste V når der er Folketingsvalg og valg til Europa Parlamentet. Ved at samarbejde konstruktivt og gøre hinanden stærke kan vi skabe det bedst mulige grundlag for, at mange af dem også vil stemme på Venstre, når vi har valg til kommunalbestyrelsen. Det vil være med til at sikre, at vi får Venstre tilbage til indflydelse."

Jens Dissing Odgaards mål ved kommunalvalget i 2021 er, at Venstre får mindst tre pladser i kommunalbestyrelsen.