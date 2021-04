Nuttede lam og bløde kyllinger Der er lagt op til påskehygge på Frilandsmuseet

påskeferie Coronaen lægger fortsat en dæmper på mange aktiviteter, men på Frilandsmuseet er der alligevel lagt op til hyggelige påskeaktiviteter. Dyrene er nemlig flyttet ind på museet igen, så der vil være rig mulighed for at møde søde får, påskelam, nuttede kaniner og små påskekyllinger. Man kan også deltage i jagten på alle påskeharens æg, og få et lille påskeæg i præmie, hvis man finder dem alle. Påskedagene fra den 1/4-5/4 er der åbent på museet fra Kl. 10-16. Men kun på de udendørs arealer. Museets bygninger åbner først fra den 21. april. Museumsbutikken åbner 1. april. Husk, at alle over 15 år skal vise digital eller fysisk dokumentation for negativ covid-19-test, som er taget inden for 72 timer, for at komme ind. Steff