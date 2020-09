Se billedserie Pomadehår og billard i ungdomsklubben på Vinkelvej, 1962. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Nu starter Golden Days-festivalen: Dage med evig ungdom

Temaet for Årets Golden Days festival er 'Forever Young'. Kommunen inviterer til flere gratis arrangementer. Mange foregår udendørs, og der skal af hensyn til corona-reglerne bestilles billetter på forhånd

Hører du til en af dem, der bliver nostalgisk - måske vemodig - når du lytter til Alphavilles legendariske sang Forever Young fra 1984.

"It's so hard to get old without a cause

I don't want to perish like a fading horse

Youth's like diamonds in the sun

And diamonds are forever" Måske varer diamanter evigt.

Men evig ungdom? Tja. Spørgsmålet er vel også, om evig ungdom og dyrkelse af ungdommen skal være dét, vi stræber efter.

Eller er det bare sådan, at 'rønnebærene er sure' for alle os, der har passeret ikke bare den første ungdom. Men også det anden?

Årets tema for Golden Days Festivalen er Forever Young. Og igen i år har organisationen sendt et katalog på gaden spækket med arrangementer; musik, teater, foredrag, debatter, kunstudstillinger, værksteder mv.

Lyngby-Taarbæk deltager er for femte gang gået sammen med Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommune om at udsende en fælles folder, der kan hentes på Lyngby-Taarbæk bibliotekerne, Sophienholm, Templet, Musikskolen og Stadsarkivet Frieboeshvile.

Programmet kan også ses på goldendays.dk/4K.

Motorcykler og sus i skørterne 'Dagen er Ung' er et af de fælles tiltag, som de fire kommuner inviterer til. Det retter sig især mod den yngre del af befolkningen, der den 11. september kan høre filosofiprofessor Vincent Hendricks fortælle om sin bog Vend Verden fra 2020, som han har skrevet til sin 18-årige søn.

"Vi har inviteret gymnasierne, men der er også plads til andre borgere," siger stadsarkivar Mette Henriksen, der har været med til at planlægge kommunens arrangementer.

De øvrige arrangementer henvender sig især til voksne og til børnefamilier. Blandt andet dét, der finder sted på Stadsarkivet, Frieboeshvile den 12. september kl. 13-15.

"Vi har kaldt det Ungdom i 1950'erne og inviterer til et par timer med dans, sodavand og motorcykelværksted for drengene. Og påklædningsdukkeværksted for pigerne. Sådan var det jo i 50'erne," siger Mette Henriksen.

Det er Lyngby Dans, der underviser i jitterbug, og der vil være en mælkebar med smagsprøver på milkshakes, der var en ganske ny ting i 50'erne.

Hele arrangementet foregår udendørs under hensyntagen til coronaen.

"I det hele taget har vi gjort meget ud at sikre os, at alle arrangementer bliver afholdt under trygge forhold. Vi overholder naturligvis alle myndighedernes retningslinjer," siger Mette Henriksen

Det betyder, at Fennebergssalen på Stadsbiblioteket, hvor er der normalt er plads til 120 gæster nu kun kan rumme 70.

Desuden foregår rigtigt mange arrangementer udendørs. Alt er gratis at deltage i, men reservationer skal ske på lyngbybib.dk.