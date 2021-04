Nu på søndag: Vær med til at rydde op i naturen

Har man lyst til at give naturen en hjælpende hånd, uddeler personalet på genbrugsstationen derfor skraldeposer og gribetænger søndag den 18 april. mellem kl. 10 og 14 på Firskovvej 7. Og her kan man selvfølgelig også aflevere de fyldte skraldeposer efter en tur i naturen.

Danmarks Naturfredningsforenings arrangement giver desuden almindelige borgere mulighed for at oprette deres egen indsamling. Her har genbrugsstationen også valgt støtte ved at tilbyde at afhente de fyldte skraldesække, når dagen er omme.