Nu med musik til: Karlegymnastik i moderne udgave

25 veltrænede ældre herrer mødte onsdag eftermiddag op på Lyngby Rådhus for sammen med borgmester Sofia Osmani at markere Motionsklubben af 1945’s 75 års jubilæum.

Initiativtager til foreningen var Vilhelm Olsen, der var gymnastikpædagog fra Ollerup Gymnastikhøjskole, og som i 1945 oprettede gymnastikhold i Lyngby og Gentofte, hvor der blev undervist efter Niels Buck-grundreglerne: Vilhelm Olsen havde i starten to hold, nemlig

Motionsklubben af 1945 Kongens Lyngby og et hold fra Lyngby Kanoklub. Da sidstnævnte lukkede, gik mange af kanofolkene over til Motionsklubben.

I starten fandt undervisningen sted på Engelsborgskolen, indtil foreningen i midten af 50’erne flyttede til Ulrikkenborgskolen, hvor den holdt til i en lang årrække. Da Ulrikkenborgskolen blev lukket i 1991, flyttede man en kort tid til Lyngby Statsskole, inden klubben rykkede til Lindegårdsskolen, hvor den stadig hører til og gør gymnastik hver onsdag aften.

I 1993 døde klubbens gymnastikleder, og det var ikke let at finde en afløser til at føre holdet videre. Et medlem kendte en mulig kandidat, men det var en kvinde! Det havde mandelogen aldrig prøvet.

Der blev dog taget kontakt, Bente Mikkelsen blev ansat, og efterfølgende blev karlegymnastikken skiftet ud med motion til musik. Det blev en gevaldig succes. Holdet voksede, og Bente blev på posten indtil 2001, hvor Mette Aunbrik overtog stafetten. Hun har svinget pisken siden, sekunderet af Kirsten Nielsen.

Igennem årene har foreningen holdt et utal af frokoster, sommerfester og ture ud i det blå, og efter arrangementet på Lyngby Rådhus i onsdags drog jubilarerne og deres koner i samlet flok til jubilæumsmiddag på Sinatur Hotel i Frederiksdal.