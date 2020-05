Nu må man igen få besøg af familien: Kreativitet hjalp bosted i tid med besøgsforbud

Se billedserie En tid med besøgsforbud er slut på bostedet Chr. X?s Allé. Forstander Ole Mikkelsen ser ikke ? de store udfordringer? ved, at der nu lukkes delvist op for besøg. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

På bostedet Chr. X's Allé har tiden med besøgsforbud har været lang og svær, men personalet har klaret det rigtig godt, og det har givet tryghed, fortæller formand for Pårørenderådet.

Det Grønne Område - 09. maj 2020

På bostedet Chr. X's Allé har udfordringerne selvsagt været til at tage at føle på, når 50 beboere med autisme, der kræver en særligt struktureret hverdag, skal finde sig til rette i en forandret hverdag.

Men så må man tænke kreativt. Og skabe en struktureret hverdag ud fra de muligheder, man i øjeblikket har. Det fortæller bostedets forstander Ole Mikkelsen.

"Når beboerne har været vant til at tage af sted på dagtilbud, så har pædagogerne lavet en struktur, der ligner. Hvor det er muligt, kører vi ud med beboerne og laver noget med dem, så det følger en struktur. Vi har lavet en idébank, hvor medarbejderne kan inspirere hinanden. Det kan være grillarrangementer eller en tur i skoven. Vi har også lavet fællesarrangementer, hvor man er ude på samme tid, men alligevel holder to meters afstand," siger Ole Mikkelsen.

Og personalet har formået at skabe en ny og givende hverdag, vurderer formanden for pårørenderådet, Kirsten Munch, hvis søn bor på bostedet.

"Personalet har været helt uovertrufne fantastiske. Der har været en kreativitet og vilje til at komme igennem det her. De har kæmpet, holdt gejsten oppe, haft glæde ved arbejdet. Mange har sat deres liv på hold, hvor de ikke ser familien, men går direkte hjem og bliver hjemme. At man ved, at personalet er så engagerede og gør det så godt for beboerne, betyder, at selv om vi savner vores børn, så er det ikke så slemt," siger hun.

Få fik det bedre Én af de positive ting, der er kommet med besøgsforbuddet, er, at personalet er sammen med beboerne alle ugens dage. Det har givet en anden struktur, som har gavnet nogle beboere.

"At vi har haft berøring med beboerne hele dagen alle syv dage i ugen har betydet større grad af tryghed, og vi har faktisk oplevet, at nogle få beboere har fået det bedre, fordi det er en mere systematisk hverdag," siger Ole Mikkelsen og understreger samtidig, at det også har været udfordrende for andre beboere, fordi deres dagtilbud eller arbejde har været lukket.

"Det er klart, at der også har været beboere, der har været udfordret af besøgsforbuddet. I princippet må beboerne gerne komme hjem, men vi har haft en god dialog med pårørenderådet om at undgå det. For hvis alle 50 beboere forlader bostedet, åbnes der op for alle mulige smittekæder," siger han og fortæller, at man endnu ikke har haft et smittetilfælde.

At pårørende ikke har kunnet komme på besøg har været en udfordring, fortæller Kirsten Munch. Men det har det også for de enkelte familier, hvor beboerne har boet hjemme.

"Enkelte pårørende har taget den kæmpe opgave at have deres unge hjemme. Det er jo en 24-7-opgave. De har gjort det, fordi de har haft på fornemmelsen, at beboerne ikke vil klare det så godt, hvis de ikke kunne se deres pårørende. Hverdagen har været anderledes, og det har ikke været nemt," fortæller formanden for pårørenderådet.

Nye udfordringe I sidste uge meddelte Lyngby-Taarbæk Kommune, at beboerne på kommunens bosteder kan få udendørsbesøg, da Sundhedsstyrelsen og Socialministeriet ændrede retningslinjer. Selv om der stadig er retningslinjer at overholde, mener Ole Mikkelsen ikke, at det bliver svært at overholde.

"Jeg forestiller mig ikke de store udfordringer. Vi har udearealer til at gøre det. Angsten for at smitte er der stadig, men vi tror på, at vi kan løfte opgaven," siger han, men vurderer alligevel, at åbningen dog byder på udfordringer.

"På et plejehjem ved man, at alle tilhører risikogruppen. Hos os har vi ingen over 60 år, men vi har beboere med risikosygdomme. Nogle er særligt udsatte, og dem skal vi passe på. Og det kan være en udfordring for pårørende, at der er forskel på beboerne. Og at man åbner lidt op, betyder også flere besøg. Og det bliver ekstra udfordrende," siger han.

Besøgsforbuddets delvise ophævelse betyder, at man endnu engang må tænke kreativt, siger Kirsten Munch.

"Det betyder meget, at man nu kan komme på besøg. Men det kræver, at vi tænker kreativt. For man kan ikke bare tage ned og købe nyt tøj eller gå på café. Fordi man åbner, er corona ikke væk. Hver gang vi udsætter os for nye påvirkninger udefra, øger vi risikoen for smitte. Så man skal være kreativ med at være udendørs og samtidig holde sig væk fra andre mennesker uden for ens boble. Vi har endnu ikke haft ét eneste tilfælde af smitte, og den gode stil vil vi gerne have lov at fortsætte," siger hun.