Snart kan de ældre her på Solgården få besøg af familien. Pressefoto Foto: Ole Lund Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Nu må ældre igen få besøg - udenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu må ældre igen få besøg - udenfor

Plejecentre og sociale bosteder åbner for besøg under åben himmel

Det Grønne Område - 29. april 2020 kl. 13:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besøg er vigtige for trivslen og livskvaliteten.

Beboere på plejecentre og bosteder har i mere end seks uger været afskåret fra at få besøg med mindre, der har været tale om kritiske situationer, men nu er der lysere "besøgstider" på vej.

Social- og Sundhedsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har nu besluttet at åbne for udendørs besøg på plejecentre. En gradvis åbning af udendørs besøg på bostederne følger så snart en ny bekendtgørelse fra Socialministeriet er vedtaget. Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek siger:

"Medarbejderne på plejecentre og bosteder har gjort en stor indsats for at skabe kreative og hyggelige indslag i dagligdagen og alternative kommunikationsformer med pårørende. Men vi kan nu se, at beboerne alligevel fysisk såvel som psykisk er påvirket af den lange isolation og savnet til deres pårørende. Vi har derfor besluttet at åbne for udendørs besøg og derved medvirke til at fastholde livskvalitet, trivsel og fortsat værdighed i indsatsen for beboerne."

Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget Dorthe la Cour er også glad for beslutningen. Hun siger:

"Vi har i Social- og Sundhedsudvalget løbende fået henvendelser fra især bekymrede pårørende, og det er derfor dejligt, at samvær - ude og på afstand - nu bliver muligt. Social- og Sundhedsudvalget vil følge sagen tæt."

Besøgene på både bosteder og plejecentre skal finde sted efter på forhånd fastlagte rammer, så sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smitterisiko overholdes. Pårørende skal ved besøget være raske og ikke udvise Covid19-symptomer, ligesom de beboere, der kan få besøg, skal være raske og bo på en symptomfri afdeling.

Pårørende kan på plejecentrene og bostedernes hjemmesider snarest muligt læse mere om typer af udendørs besøg, hvornår det enkelte plejecenter/bosted er klar til at åbne for udendørs besøg, og hvem man skal kontakte for at aftale besøg.

jk