I otte år har Jan Dehn og resten af Foreningen Frederiksdal Fribad arbejdet på at få en permanent badebro i Furesøen. Broen får den samme placering, som den midlertidige sommerbadebro. Foto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Nu kommer der en permanent badebro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kommer der en permanent badebro

Men faktisk er det otte år, siden en gruppe lokale vandhunde inviterede til stiftende generalforsamling i Foreningen Frederiksdal Fribad med det formål at få etableret en permanent badebro.

Det Grønne Område - 27. august 2021 kl. 18:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Når friske vinterbadere i det nye år kan benytte sig af en funklende nye badebro ved Frederiksdal, så skal de sende en kærlig tanke fra det kolde vand til foreningen Frederiksdal Fribad, der i otte år har arbejdet på at realisere projektet.

Det var søndag den 9. juni 2013, at foreningen holdt sin første generalforsamling. Deres erklærede formål var at arbejde for at etablere en badeanstalt, med fast bade- og bådebro, sauna og renovering af anlægget ved Frederiksdal Fribad.

Siden er projekt og ambitioner blevet rettet til over årene, mens medlemmerne af foreningen med tålmodighed har trådt vande.

De seneste mange år har ambitionen alene været at få etableret en permanent badebro ved Furesøen, der kunne bruges året rundt. Politisk har der sådan set været velvilje overfor projektet, og i 2019 vedtog Teknik og Miljøudvalget, at man ville se nærmere på muligheden for at etablere en fast bro ved Furesøen. Men de mange fredninger i området og især finansieringen har skabt udfordringer. Men onsdag vedtog Teknik- og Miljøudvalget at blåstemple projektet. Ikke mindst fordi foreningen selv dækker 2/3 del af omkostningerne ved at opføre broen.

Bemærkelsesværdigt engagement Formand for Teknik- og Miljøudvalget synes det er et fantastisk tilbud at få en permanent bro ved Frederiksdal.

Fakta Den permanente badebro, som kan anvendes af alle, placeres i Furesøen samme sted og får samme bredde (1,8 meter), højde (kote 21.00) samt længde (110 meter) som den eksisterende sommer-badebro.



Afvigelser i forhold til den eksisterende badebro er udformning og størrelse af trapper, samt at broen går et par meter længere ind på land, hvorved bedre handicapadgang tilgodeses. Trapperne er udvidet så de også kan anvendes til at sidde på. Trapperne på siden af broen udføres i 5 meters bredde, og broen afsluttes med et 10 meter bredt "T", hvor henholdsvis ca. 4 og 9 meter vil være siddetrin.



Trapperne går helt ned til søbunden og udformes med stødtrin for at være mere behagelige at sidde på. Ved normal tilstræbt vandstand (vinterkote 20.55 og sommerkote 20.45) vil kun ca. 1 siddetrin være over vandoverfladen. Der monteres alene gelændere i den ene side af hver trappe. Brodækket og trapperne udføres i FSC-certificeret hårdttræ med en angivet levetid på 30 - 50 år. Den permanente badebro, som kan anvendes af alle, placeres i Furesøen samme sted og får samme bredde (1,8 meter), højde (kote 21.00) samt længde (110 meter) som den eksisterende sommer-badebro.Afvigelser i forhold til den eksisterende badebro er udformning og størrelse af trapper, samt at broen går et par meter længere ind på land, hvorved bedre handicapadgang tilgodeses. Trapperne er udvidet så de også kan anvendes til at sidde på. Trapperne på siden af broen udføres i 5 meters bredde, og broen afsluttes med et 10 meter bredt "T", hvor henholdsvis ca. 4 og 9 meter vil være siddetrin.Trapperne går helt ned til søbunden og udformes med stødtrin for at være mere behagelige at sidde på. Ved normal tilstræbt vandstand (vinterkote 20.55 og sommerkote 20.45) vil kun ca. 1 siddetrin være over vandoverfladen. Der monteres alene gelændere i den ene side af hver trappe. Brodækket og trapperne udføres i FSC-certificeret hårdttræ med en angivet levetid på 30 - 50 år. "Jeg synes det er ret bemærkelsesværdigt, at en gruppe engagerede borgere lykkedes med at rejse finansiering til projektet," siger Sigurd Agersnap.

Jan Dehn, der er formand for Foreningen Frederiksdal Fribad, glæder sig over at alle betingelserne for at få opført broen nu er på plads. Han havde selvfølgelig gerne set, at det var gået hurtigere, ikke mindst set i lyset af, foreningen reelt hjælper kommunen med en kommunal opgave, men lige nu glæder han sig bare over, at det ser ud til at broen endelig bliver til noget.

Han er selv triatlet og bruger i forvejen søen hele året rundt, men synes området et har et større rekreativt potentiale og burde være til glæde for endnu flere.

Badebros-projektet kan realiseres, fordi det er lykkedes foreningen at få rejst privat finansiering til 2/3 del af omkostningerne ved at bygge broen. Lyngby-Taarbæk Kommune skal dermed kun finansiere 1/3 del af broen. En udgift på 240.000, der ifølge sagsfremstillingen bliver finansieret af de besparelser der vil komme ved, at broen ikke længere skal tages op og ned.

Lyngby-Taarbæk Kommune overtager dog broen, når den står færdig og dermed også ansvaret for at vedligeholde den i fremtiden.

Fredet område En af de helt store udfordringer har været de mange fredninger, der eksisterer omkring Frederiksdal og Furesøen. Men forvaltningen vurderer ikke, at den øgede badeaktivitet i vinterhalvåret vil udgøre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, fordi den øgede aktivitet vil være meget begrænset i forhold til brugen af badebroen i sommerhalvåret både i antal badende og i opholdstiden.

Derfor har de, meddelt Fredningsnævnet, at Lyngby-Taarbæk Kommune er positiv overfor en dispensation fra fredningen, og fra naturbeskyttelsesloven. Også fra Naturstyrelsen, der ejer den matrikel, hvor broen placeres, har Foreningen Frederiksdal Fribad fået fuldmagt til at søge om de nødvendige myndighedsgodkendelser

"Vi forventer faktisk, at vi kan gå i gang med projektet, så snart sommerbroen bliver taget op. Med det forbehold, at alting stiger i pris øjeblikket, så vi kan komme i den situation, at vi skal ud rejse ekstra finansiering, fordi materialerne til broen er blevet dyrere," siger Jan Dehn.

Men lige nu vil han ikke bekymre sig om det, men bare takke kommunalbestyrelsen for at prioritere projektet.

"Vi modtager så meget positiv feedback fra folk i området, der glæder sig til at benytte den nye bro," siger Jan Dehn.