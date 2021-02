Fra 2022 vil fire buslinjer køre på el i Lyngby-Taarbæk. Pressefoto: Movia/Ulrik Jantzen

Nu kommer der el-busser til Lyngby-Taarbæk - se, hvor meget det betyder for klimaet

Fire buslinjer skifter fra diesel til el, og det har stor betydning for klimaet.

04. februar 2021

Lyngby-Taarbæk er blandt de kommuner, der har valgt at udnytte en option på grønnere transport i Movias A19 udbud og dermed får elbusser på gaden allerede fra 2022.

"Vi er rigtigt glade for, at vi nu får klimavenlige elbusser til Lyngby-Taarbæk. Det vil betyde mindre støj fra busserne, reducere partikelforureningen og sænke CO2-aftrykket fra den kollektive transport. Alt sammen ting som vil komme borgerne og brugerne af busserne til gavn", siger Sigurd Agersnap (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, i en pressemeddelelse.

Det er Movia, der udbyder busdriften for kommunerne. Med det seneste udbud er det lykkedes at købe elbusser til priser, som stort set matcher prisen på dieselbusser, så længe elafgiften ligger på det nuværende, lave niveau.

"Transportsektoren ændrer sig mod mere klimavenlige og renere energiformer. Busserne kører året rundt, så derfor giver det et vigtigt løft til den kollektive trafik, når eldrevne busser nu kommer til at køre i vores kommune, hvilket også er i tråd med forslag fra vores bæredygtighedsudvalg," supplerer næstformand i udvalget, Richard Sandbæk (Kons.), i meddelelsen.

Kommunen indsætter elbusser på buslinjerne 180, 181, 182 og 183, hvilket vil reducere kommunens udledningen af CO2 med 400 tons.

Mobilitetsplan Ud over Lyngby-Taarbæk har Albertslund, Glostrup og Næstved kommuner besluttet at omstille i alt 13 buslinjer fra diesel til el. Tidligere har Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre og København i fællesskab, også i udbud A19 besluttet, at linje 1A, 10 og 164, som kører på tværs af kommunegrænserne, alle fremover skal køre på el.

"I Movias mobilitetsplan har vi aftalt en fælles klar målsætning for, hvordan vi i de sjællandske kommuner og regioner kan bidrage til at løfte den vigtige klimadagsorden med grøn omstilling og flere rejsende i den kollektive transport. Her har vi også sat vores mål for den grønne omstilling. Alle vores busser kører uden at udlede CO2 i 2030, og mindst halvdelen af dem er eldrevne, vores flextrafik køres i elbiler, og vores nye tog er eldrevne", siger administrerende direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen.

National målsætning Med øget grøn omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia således til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030. Og omstillingen giver da også pote i CO2-regnskabet, hvor udskiftningen af alle busserne på de 13 buslinjer medfører en årlig reduktion på 1.700 tons C02, 5,5 tons NOx og 33 kg partikler i de fire kommuner. Fra sommeren 2022 vil Movia have mindst 208 elbusser i drift. Dermed vil 15 pct. af alle Movias busser være omstillet til el. Hertil kommer fem elhavnebusser i Københavns Havn, som blev sat i søen tidligere i år.

