Nu kan man igen komme helt til tops

"Vi er rigtigt glade for, at klatreparker er en del af genåbningen nu til påske, for vi er vist mange, der trænger til at komme ud og få rørt os og få en på opleveren igen. Vi ved selvfølgelig godt, at corona ikke er overstået, men heldigvis viste sidste sæson, at det ude hos os kan lade sig gøre at tilbyde gæsterne både en herlig oplevelse og en corona-sikker en af slagsen. Alle instruktører ved præcis, hvordan de skal behandle gæster med coronahensyn i vores vente- og instruktionszoner og sørge for, at vores gæster kan nyde oplevelsen i stedet for at skulle bekymre sig," siger Uffe Borgwardt.