Se billedserie Magasin startede faktisk på Lyngby Hovedgade 46 hvor Røde Kors i dag har butik. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan du gå en historisk handelsrute gennem Kgs. Lyngby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan du gå en historisk handelsrute gennem Kgs. Lyngby

Stadsarkivet og Handelsforeningen har indgået et samarbejde, hvor man kan gå en rute gennem byen og få historier om Lyngby Hovedgades butikker og huse før og nu.

Det Grønne Område - 12. maj 2021 kl. 18:30 Kontakt redaktionen

Vidste du, at der på Lyngby Hovedgade i gamle dage har ligget bl.a. en badeanstalt, et mejeri og en kro?

Hvis ikke - så gå en tur gennem byen med "Handelsruten Kongens Lyngby - før og nu" og kend din by på ny. Handelsruten fortæller om Lyngby Bymidtes historie og sætter spot på nogle af Lyngby Hovedgades huse og forretninger - førhen og i dag.

Scan QR-koden Handelsruten er et samarbejde mellem Stadsarkivet og Handelsforeningen for Kgs. Lyngby, der har til formål at sætte fokus på byens historie og handelsliv i gamle dage og i dag. På 15 forskellige spots i Hovedgaden, og et enkelt i Lyngby Storcenter, er der klistermærker på fortovet med QR-koder. Scan dem og få historier om byen.

Historien om Lyngby Hovedgade Lyngby Hovedgade opstod som handelsgade efter, at Kongevejen fra København til Frederiksborg Slot i Nordsjælland blev åbnet for alle i 1767. Håndværkere byggede huse med værksteder langs vejen. Der kom små butikker i løbet af 1800-tallet, hvor man gik ind i en lille stue, hvor der var varer. Fra 1860'erne blev der bygget nye, større og flottere huse og fra 1880'erne, kom der store butiksvinduer i Lyngbys butikker.

I 1941 blev rådhuset indviet på Lyngby Torv nær Lyngby Station, og i 1950 blev krydset mellem Hovedgaden og Klampenborgvej et nyt bycentrum. Her kom en afdeling af Magasin i 1960 og Lyngby Storcenter i 1973, som var med til at udvikle handelslivet i byen.

Hver butik har en historie Hver butik har en historie fra gamle dage og i dag. På f.eks. Lyngby Hovedgade 51, lå der i gamle dage et mejeri i bygningen. I dag bliver man mødt af duften af varme indiske krydderier og brødrene Raman og Simran, der ejer restauranten India Royale. I Røde Kors Butiks var der førhen en manufakturhandler, der kunne prale af, at han forhandlede varer fra Magasin du Nord i København. Hos Hi Fi Klubben sælger de alt fra hjemmebiografer til køkkenradioer førhen var det øl og mad, der blev langet over disken, for der lå nemlig tidligere Kroen Holland fra 1699.

Handelsruten - før og nu består af 15 poster o Lyngby Hovedgade 40 - Hi-fi Klubben



o Lyngby Hovedgade 9 - All4U

o Lyngby Hovedgade 44- Butik Spiren & Spireværkstederne



o Lyngby Hovedgade 46 - Røde Kors Butik



o Lyngby Hovedgade 48 - Lyngby Special butik



o Lyngby Hovedgade 27 - Lyngby Svane Apoteket



o Lyngby Hovedgade 54 - Louis Nielsen



o Lyngby Hovedgade 37 - Palæet



o Lyngby Hovedgade 68 - HW-Homeware



o Lyngby Hovedgade 43 - Magasin



o Klampenborgvej 232 - Lyngby Storcenter



o Lyngby Hovedgade 70C - De Fire Årstider



o Lyngby Hovedgade 51 - India Royale



o Lyngby Hovedgade 74 - Da Basso



o Lyngby Hovedgade 78 - Postgaarden Madhus o Lyngby Hovedgade 40 - Hi-fi Klubbeno Lyngby Hovedgade 9 - All4Uo Lyngby Hovedgade 44- Butik Spiren & Spireværkstederneo Lyngby Hovedgade 46 - Røde Kors Butiko Lyngby Hovedgade 48 - Lyngby Special butiko Lyngby Hovedgade 27 - Lyngby Svane Apoteketo Lyngby Hovedgade 54 - Louis Nielseno Lyngby Hovedgade 37 - Palæeto Lyngby Hovedgade 68 - HW-Homewareo Lyngby Hovedgade 43 - Magasino Klampenborgvej 232 - Lyngby Storcentero Lyngby Hovedgade 70C - De Fire Årstidero Lyngby Hovedgade 51 - India Royaleo Lyngby Hovedgade 74 - Da Bassoo Lyngby Hovedgade 78 - Postgaarden Madhus Byen er fuld af gode historier - Gå Handelsruten og oplev din by før og nu!

Handelsruten er støttet af Lyngby Taarbæk Kommune i forhold til at fremme byliv og kultur i byen.

Læs mere om Handelsruten på visitlyngby.dk og Stadsarkivet.ltk.dk

Steff