Nu kan der søges om julehjælp: Sådan gør du

Røde Kors i Lyngby er klar til at række hånden ud til de familie, som trænger.

"Det er med til at isolere børnene fra deres jævnaldrende - og det påvirker deres trivsel på både kort og lang sigt," siger Anette Due, julehjælpskoordinator hos Røde Kors i Lyngby-Taarbæk.

Den lokale Røde Kors-afdeling åbner nu for ansøgninger om julehjælp til værdigt trængende familier.

Man kan få et ansøgningsskema tilsendt ved henvendelse til lyngby.al.julehjaelp@rodekors.dk eller afhente det i Røde Kors butikken på Lyngby Hovedgade 46, Kgs. Lyngby. Ansøgningsfristen for returnering af det udfyldte skema er den 1. december 2020.

"Vi tilbyder familierne at tage del i vores øvrige aktiviteter resten af året. Vi danner netværk, tager på familielejre og vi giver tilskud til, at børnene kan få en god og aktiv fritid på lige fod med andre børn. Vi hjælper familierne med at bryde ud af den sociale isolation, de ofte befinder sig i," siger Anette Due.