Se billedserie Visualisering af H.C. Ørsted Gymnasiet, lavet af KANT Arkitekter. Foto: Ingrid Kjær Nielsen - TEC

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan byggeriet gå i gang igen: H.C. Ørsted Gymnasiet har fået ny entreprenør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan byggeriet gå i gang igen: H.C. Ørsted Gymnasiet har fået ny entreprenør

Den oprindelige entreprenør gik konkurs, og byggeriet af det nye, store gymnasium har ligget stille siden slutningen af maj. Det er CC Contractors fra Herning, som har vundet det nye udbud.

Det Grønne Område - 10. januar 2021 kl. 12:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

1. juli - midt i sommerferien - forventede man, at det nye, store gymnasium, H.C. Ørsted Gymnasium, skulle stå klar til indflytning ved Trongården i Lyngby. Men det kommer ikke til at ske.

Læs også: Mens fremtiden venter på TECs nye tekniske gymnasium i Lyngby

Der har nemlig været stille på byggepladsen siden maj 2020, fordi den hidtidige hovedentreprenør, Anker Hansen & Co. gik konkurs.

Nu er man så endelig klar med den ny hovedentreprenør, og færdiggørelsen af byggeriet kan gå i gang. Man forventer indflytning i slutningen af 2021. Undervisningen på det nye gymnasium starter i januar 2022.

Byggiet bliver på grund af konkursen og det nye udbud en tredjedel dyrere end oprindeligt.

Det blev CC Contractors A/S fra Herning, som vandt det nye udbud.

Men inden man overhovedet kunne nå så langt, skulle der ryddes op

TEC, Technical Education Copenhagen, der er bygherre, måtte nemlig iværksætte en større oprydning på byggepladsen, ny projektering samt gennemført et nyt udbud for at få en entreprenør, der kan færdiggøre byggeriet.

CC Contractors A/S er blandt andet kendt for at have været med i opførelsen af Jyske Bank Boxen, som de fleste kender fra mange store events inden for sport, koncerter og andet. Virksomheden har også stor erfaring med uddannelsesbyggeri og har bygget for professionsskolen Absalon, VUC Storstrøm samt NEXT, hvor man har bygget det nye gymnasium i Albertslund.

Indflytning Med valget af ny entreprenør ligger der nu en tidsplan for færdiggørelse af byggeriet efter Anker Hansen & Co.'s konkurs.

"Den nye tidsplan medfører, at vi flytter ind i slutningen af året og er således klar til at påbegynde undervisning fra den 1. januar 2022, hvilket var det hurtigst mulige i forhold til den samlede pris for byggeriet, som nu bliver ca. en tredjedel højere end det oprindelige budget," lyder meldingen fra projektdirektør Lasse Kristensen, TEC:

"Vi glæder os til, at vi kan tage det nye byggeri i brug, og heldigvis ser vi også, trods den betydelige ekstraregning, at det ikke får betydning for byggeriets kvalitet og de nye rammer, bygningen skaber for undervisningen."

Byggeriet Byggeriet, der allerede er indstillet til flere priser, og som har vundet den internationale arkitekturpris ICONIC AWARDS 2018, vil rumme 10 spor og vil lægge op til, at undervisningen tager nye former.

"For medarbejdere og elever har det været en lang proces med uforløst spænding, men nu kan vi se fremad og for alvor begynde planlægningen af flytningen og ikke mindst mulighederne for at videreudvikle vores spændende undervisning i et nyt samspil mellem arkitektur og pædagogik. Det er en proces, vi har set frem til, og som vi glæder os til at komme i gang med," siger rektor Lars Viborg Jørgensen.

relaterede artikler

Første spadestik til det nye gymnasium i Lyngby 08. marts 2019 kl. 19:00