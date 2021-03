Se billedserie Henriette Breum forbliver løsgænger.

Nu har de to løsgængere reageret på Venstres invitation om at komme tilbage

De to kommunalbestyrelsesmedlemmer, Henriette Breum og Inge Sandager, afviser Venstres tilnærmelser og fortsætter som borgerlige løsgængere.

10. marts 2021

Venstres forhåbninger om at gå til kommunalvalget i november med et til to medlemmer af kommunalbestyrelsen er slukket.

Anstrengelserne for at hente de to tidligere medlemmer af partiet og nuværende løsgængere i kommunalbestyrelsen, Henriette Breum og Inge Sandager, tilbage i folden tids nok til valgkampen, har således ikke båret frugt. De to meddeler nemlig samstemmende, at de ikke går tilbage til Venstre, men fortsætter som borgerlige løsgængere.

"Jeg er naturligvis glad for, at Venstres bestyrelse har rakt ud til mig og udtrykt ønske om, at jeg genindtræder i Venstre og opstiller til kommunalvalget," siger den politisk mest rutinerede af de to, Henriette Breum:

"Men at vende tilbage til Venstre er på nuværende tidspunkt ikke det rette for mig, og derfor har jeg efter mange overvejelser truffet beslutningen om at forblive løsgænger. Jeg er valgt ind på borgerlige stemmer og fortsætter naturligvis med at føre en borgerlig og liberal politik og kæmpe for de mærkesager, jeg brænder for."

Og det gør hun side om side med sin tidligere partifælle fra Venstre, Inge Sandager, der siger:

"Der har været dialoger omkring muligheden for, at jeg skulle genindtræde i Venstre. Efter mange samtaler og gode dialoger med Venstres ledelse i Lyngby-Taarbæk kan jeg konstatere, at vi er enige om den politiske linje på mange områder, men jeg må også erkende, at vi er ganske langt fra hinanden på særdeles vigtige områder. Derfor kan jeg desværre ikke se mig selv tilbage i Venstre på nuværende tidspunkt. Jeg har derfor meddelt Venstre i Lyngby Taarbæk, at jeg ikke kommer tilbage til Venstre," siger Inge Sandager:

"Jeg fortsætter som løsgænger og vil kæmpe for mine mærkesager. Det er disse, jeg er valgt på - og det er disse, hvor jeg helhjertet og ærligt kan repræsentere mine vælgere."

Hvad den politiske fremtid bringer for de to løsgængere, vil de ikke sige noget om lige nu.

Det Grønne Område har ellers spurgt til, om Henriette Breum og Inge Sandager er i dialog med andre partier, om de stiller op til kommunalvalget eller stopper ved udløbet af denne valgperiode.

"Det har vi på nuværende tidspunkt desværre ikke yderligere kommentarer til," svarer Henriette Breum på vegne af dem begge.

Afdæmpet reaktion Hos Venstre er reaktionen afdæmpet. Formand Jens Dissing Odgaard siger til Det Grønne Område:

"Der har været en god og konstruktiv dialog med Henriette Breum og Inge Sandager de seneste måneder, og jeg respekter deres valg om at fortsætte som løsgængere i kommunalbestyrelsen. Jeg synes, at de har gjort det godt både som Venstre-medlemmer og som løsgængere i kommunalbestyrelsen. I Venstre er vi glade for, at vi står med en række stærke kandidater til KV21 som vi præsenterer på vores opstillingsmøde den 18. maj på Frilandsmuseet.