Nu går jagten ind på utætte vandledninger

Mange gamle vandledninger i Lyngby-Taarbæk betyder, at vandtabet i flere år har været over 10 procent. Nu går forsyningen på jagt efter lækagerne.

04. august 2020

Vandtabet fra utætte vandledninger har de seneste år ligget på lidt over 10 procent i Lyngby-Taarbæk.

Det er for højt, og derfor indledte Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2019 et pilotprojekt, hvor vandledningerne i Virum blev undersøgt med avanceret lækagesøgningsudstyr. Det viste, at der var en række skjulte brud på ledningsnettet, som efterfølgende blev repareret.

En del skjulte brud "En stor del af vandtabet skyldes, at vi har mange gamle vandledninger, og det giver flere brud - både synlige og skjulte. De mindre lækager opdager vi ikke så let, da vandet siver ned i undergrunden uden at efterlade tydelige spor. Lækagesøgningen i Virum viste sig at være effektiv, og derfor har vi nu udvidet projektet til resten af kommunen," fortæller driftsleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning Steen Hansen i en pressemeddelelse.

Derfor kan man resten af året møde operatørerne fra Leif Koch A/S, der er ude at måle på stophaner og vandrør med lækagesøgningsudstyr. Når de har lokaliseret en utæt vandledning, vil Lyngby-Taarbæk Forsyning reparere ledningen.

De strækninger, der er i dårligst stand, vil i de kommende år blive udskiftet, idet Lyngby-Taarbæk Forsyning har en ambition om at intensivere renoveringen af ledningsnettet.

Også grundejers ansvar Jordledningerne på privat grund er grundejerens ansvar, og derfor bliver de ikke skiftet af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Mange af disse ledninger er mellem 60 og 100 år gamle, og derfor kan de også være utætte.

"Mange ledningsbrud opstår i de private jordledninger. Derfor er det vigtigt, at husejerne er opmærksomme på, om jorden for eksempel bliver lidt sumpet i haven. Har man et brud, kan det sagtens blive til et tab på 20-30 kubikmeter vand i døgnet. Heldigvis vil operatørerne også opdage lækager på de private jordledninger, og så giver vi ejerne besked," forklarer Steen Hansen i pressemeddelelsen.

Op til 100 år gamle Vandledningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har en gennemsnitsalder på godt 50 år, og en del er omkring 100 år gamle. De senere år har Lyngby-Taarbæk Forsyning udskiftet omkring fem kilometer vandledninger om året, men det tal skal øges de kommende år.

Lyngby-Taarbæk Forsyning ejer 273 km vandledninger.

Undersøgelsen vil fortrinsvis foregå i dagtimerne, men der kan forekomme aktivitet i aften- og nattetimerne. Selve arbejdet vil ikke give gener for beboerne - dog kan det være nødvendigt at lukke for vandet i et par minutter i mindre områder. jesl

Vandtab (procent af den udpumpede vandmængde)

2019: 11,0 %

2018: 13,7 %

2017: 11,1 %

2016: 9,0 %

2015: 7,8 %