Nu flere steder at overnatte i naturen: De syv små naturhoteller i vores lokalområde

Det seneste år har store og små brugt naturen som aldrig før. Og efterspørgelsen på at finde et overnatningsted i skoven har været stort, fortæller naturvejleder Jes Aagaard, biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen Hovedstaden.

"Her kan du nu overnatte i et af de nye sheltere og fra soveposen høre ugler, der tuder, hjorte der brøler og mus, der pusler i nattemørket.

Ud over at komme sejlende kan du også cykle eller vandre gennem Dyrehaven, og endelig er der heller ikke så langt til en parkeringsplads, hvis man har lidt ekstra oppakning med," siger naturvejleder Jes Aagaard.

"Den er nu knap så primitiv, idet firmaet Friluftsland kontaktede Naturstyrelsen og spurgte, om de ikke måtte samle ind til opførsel af et shelter på pladsen. Naturstyrelsen og Friluftsland enedes om at finansierede et shelter hver, og nu står der derfor to spritnye 5-personers sheltere med grillplads med mere, som kan bookes op til halvt år i forvejen," fortæller Jes Aagaard.