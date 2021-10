Se billedserie Fonden Raadvad Fabrik er en realitet. Boligerne bliver til en andelsboligforening, og forpagterparret har overtaget vandrerhjemmet. Tingene er ved at falde på plads i Raadvad.

Nu er fonden i Raadvad på plads

Handelen mellem staten og Fonden Raadvad Fabrik er faldet på plads, og det er der stor glæde over i Raadvad.

Det Grønne Område - 22. oktober 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Langt om længe er tingene faldet på plads i Raadvad.

Det hidtidige forpagterpar bliver på Lyngby Vandrerhjem, boligerne bliver til en andelsboligforeningen, og nu er knivfabrikkens handel med staten endelig gået igennem.

Det betyder, at Fonden Raadvad Fabrik er en realitet, og virksomhederne og de arbejdende værksted ved nu, hvad de har med at gøre. Også på den lange bane.

Det glæder man sig selvsagt over på knivfabrikken.

"Vi vil først og fremmest rette en meget stor tak til Lyngby-Taarbæk Kommune, som har været med os og bakket op på hele den lange rejse. Undervejs er vi blevet mødt med støtte og vilje til at lytte til vores udfordringer, og ikke mindst har en utrættelig borgmester Sofia Osmani og viceborgmester Simon Pihl stået fast og modigt stillet op for os i medierne. Uden deres støtte og velvilje til at finde løsninger, var det ikke lykkedes for os, så af hjertet tak for det," siger formanden for Fonden Raadvad Fabrik, kunstneren Stine Ring Hansen, som ligeledes retter en tak til advokatfirmaet Ecolaw:

"Både advokat Knud Foldschack og hans partnere har gjort et stort og rigtig godt stykke arbejde under den lange proces. De er specialister i blandt andet fonds- og ejendomsret og erhvervsdrivende fonde, hvilket er årsagen til, at vi valgte netop dem."

Vandrerhjemmet får også ord med på vejen af Stine Ring Hansen:

"Raadvad Fabriks Værksteder ønsker Birgitte og Lars Lønstrup tillykke med købet af Raadvad Vandrerhjem og håber, at de vil have succes med at drive stedet," siger hun - og slutter:

"På Raadvad Fabrik glæder vi os nu til, at vi kan fortsætte med vores daglige arbejde og til at se, hvad fremtiden vil bringe. Både på fabrikken, men også i Raadvad by, der nu bliver til andelsboligforening."

Fonden er blandt andet blevet til på baggrund af mere end 6.000 underskrifter fra lokalområdet.

Den skal arbejde for et stærkt, kreativt miljø med fokus på håndens arbejde og for at bevare det unikke industri- og kulturhistoriske sted, som Raadvad er.