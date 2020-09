Se billedserie Det gule skilt på vejen lige før Anker Engelunds Vej markerer ensretningen af Lundtoftegårdsvej, der tidligst ophæves i begyndelsen af oktober. Foto: Frank S. Pedersen

Nu er der håb for den nordgående trafik på Lundtoftegårdsvej

Der er igen plads til cyklisterne i begge sider af den vejarbejdsplagede vej

Det Grønne Område - 20. september 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en læser ganske rigtigt har gjort opmærksom på, så står der på det gule skilt, at vejen er spærret til 1/7 20. Men der er stadig ingen adgang for den nordgående biltrafik på Lundtoftegårdsvej fra Anker Engelunds Vej.

"Jeg har ellers bedt entreprenørerne om at rette skiltet til," fortæller Ole Kristiansen, der er tilsynsførende på kommunens gravekontor. Gravekontoret er det sted man skal forbi, når man vil søge om lov til at grave i kommunens veje.

Åbner i oktober Lundtoftegårdsvej har været ensrettet for almindelige bilister siden sidste sommer på grund af arbejdet med at flytte og forny ledninger i vejen. Det sker i bestræbelserne på at følge med byudviklingen på begge sider af vejen og i Trongårdsparken. I et nyligt udsendt nyhdsbrev fra kommunen kan man læse, at ensretningen vil fortsætte frem til ultimo september.

"Men den vil jeg nok være forsigtig med at tro på. Vi taler om tidligst i begyndelsen af oktober," fortæller han, der også har bud på, hvorfor åbningen er udsat.

"Man er blandt andet stødt på mange uforudsete problemer med ukendte faktorer som ustabil jord i arbejdet med at lægge ledninger til spildevand," forklarer han.

Mere i vente Men fra oktober kan bilisterne ellers glæde sig til igen at kunne køre den lige vej i begge retninger. Så længe det varer, for efter spildevandsledningerne skal der lægges nye regnvandsledninger, og det betyder ensretning igen i perioder de næste to år.

"Det bliver ensretning den samme vej som nu. Noget af tiden kan vi nok nøjes med at have vejstykker med forkørselsret i den ene retning,"

I øvrigt er der ifølge nyhedsbrevet udsigt til ensretning på den sydlige del af vejen frem til november på grund af ledningsarbejdet mellem Lyngbygårdsvej og Klampenborgvej.

Cykler i begge sider Til gengæld er det nu muligt at cykle hele vejen fra Lundtoftevej til Klampneborgvej uden at møde modgående cyklister.

"Vi har fået vejen rettet til for cyklister, så siden i torsdags er der ikke længere dobbeltrettet cykelsti. Mange har følt det svært at have trafik imod sig, og nogle er kommet i klemme, når andre har fyldt," siger Ole Kristiansen.

Det har blandt andet kunnet lade sig gøre ved, at cyklisterne sydgående på en del af turen deler pladsen med fodgængerne på fortovet eller grusstien mellem træerne.