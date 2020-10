Nu blomstrer Magasin igen: I dag åbner Magasin Flowers

"Vi er utroligt glade for, at vi igen kan tilbyde vores kunder at købe blomster, når de handler i Magasin, og vi har derfor indgået et samarbejde med Magasin Flowers, som også vil tilbyde unikke og personlige workhops for de kunder, der ønsker at udfolde sig i det kreative blomsterunivers og forkæle sig selv eller en, de holder af," siger Magasins forretningschef, Michael Dupont.