Christina Grøndahl ser gerne, at Lyngby-Taarbæk Kommune igen får en borgerrådgiver. Og alt tyder på, at det nu sker. Arkivfoto

Nu bliver det lettere at forebygge fejl og mangler - og mere hjælp til borgerne

Politisk er det nu besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal have en borgerrådgiver

Det Grønne Område - 04. februar 2021 kl. 18:19 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

På sidste måneds kommunalbestyrelsesmøde blev det vedtaget, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal have en borgerrådgiver. Regeringen og støttepartierne har givet landets kommuner mulighed for at søge om penge til en borgerrådgiver. Og den mulighed har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at benytte. Borgerrådgiveren kaldes kommunernes svar på en ombudsmand. Borgerådgiveren kan forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen, og borgere kan få hjælp, råd og vejledning med deres sager.

Det Grønne Område har tidligere fortalt om Christina Grøndahl, der var nødt til at trække på sin baggrund som socialrådgiver for at få den hjælp, hun havde brug for til sin søn. Hun var dog bekymret for de forældre, som ikke havde samme indsigt:

En borgerrådgiver kan hjælpe med helt basale rettigheder. Det handler om retssikkerhed, uanset hvad man ender med at få bevilliget. En borgerrådgiver sikrer, at ens sag er belyst rigtigt, og at kommunen ikke bare forvalter, som det passer den," sagde hun og tilføjede:

"Får man et afslag på sin ansøgning, kan man tænke, at sådan er det bare. Men en borgerrådgiver kan vurdere afslagets gyldighed og eventuelt hjælpe med at skrive en klage, der kan føre til genvurdering. Hvis jeg ikke var socialrådgiver, ville jeg ikke have vidst, hvad jeg skulle skrive."

Blev sparet væk I finansloven for 2021 har regeringen og støttepartierne afsat penge, så landets kommuner kan søge om penge til at ansætte en borgerrådgiver.

Fra 2012-2016 havde Lyngby-Taarbæk Kommune en borgerrådgiver. Men stillingen blev sparet væk ved budgetforhandlingerne i 2015. "En meget, meget dårlig besparelse og økonomisk ufordelagtig beslutning," som formand for Handicaprådet, Ion Meyer, dengang sagde til Det Grønne Område om den årlige besparelse på 720.000 kroner.

Inden vedtagelsen viste en undersøgelse fra tænketanken Justitia, at lidt over halvdelen af landets kommuner ikke har en borgerrådgiver.

Ligesom Folketingets Ombudsmand er borgerrådgiverens udtalelser, kritik og anbefalinger ikke bindende, da borgerrådgiveren kun har en rådgivende og vejledende funktion.

