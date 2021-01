Nærmest som en tyv i natten blev Chr. X?s Allé spærret af ved Buddingevej, og det førte til en kaotisk morgen for de skolebørn, som skulle til Engelsborgskolen, men ikke sådan lige kunne komme over vejen.

November '20 - tilbageblik: Ældreområdet kom i fokus

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i november 2020

Det Grønne Område - 12. januar 2021 kl. 15:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Og så blev åbningen af viadukten for biltrafik udskudt igen-igen. Denne gang til starten af 2021.

Det fik handelsforeningen til at råbe vagt i gevær. For den fortsatte lukning ville ramme julehandelen, frygtede man. Viadukten var planlagt til at åbne i september. Det blev så udskudt til oktober, og udskydelse fulgte på udskydelse.

Det var ganske enkelt ikke godt nok, at åbningen af viadukten først ville finde sted på den forkerte side af julehandlen, konkluderede handelsforeningen.

Sagen om prikkerne på cykelstierne fortsatte helt ind i november. Og meningerne var stadig delte. Også blandt de eksperter, Det Grønne Område talte med. Nogle undrede sig, andre mente, at der sagtens kunne komme noget positivt ud af prikkerne på cykelstierne.

Ældreområdet I kølvandet på vedtagelsen af budgettet og den krasse kritik fra Seniorrådet meldte den socialdemokratiske socialudvalgsformand, Bodil Kornbek, bombastisk ud i et læserbrev i Det Grønne Område.

Hun fortalte, at hun havde modtaget flere eksempler på, at forholdene på ældreområdet i kommunen ganske enkelt ikke var gode nok. Og hun mente ikke, at der kunne skæres mere på området.

Det var dog ikke nemt at få Kornbek til at uddybe hendes kritik. Dog kunne hun fortælle, at Socialudvalget ville tage sagen op på et kommende møde, og hun satsede samtidig på, at de kommende finanslovsforhandlinger ville bringe flere penge til ældreområdet.

Ældreområdet er ved at knække helt, var den første reaktion fra Seniorrådet på Kornbeks udmelding.

Hos Ældre Sagen var man helt i tråd med det, Seniorrådet meldte ud om budgettet. Der skal flere ressourcer til ældreområdet og et helt andet menneskeligt fokus end i dag.

De politiske partier - som en måned tidligere - var enige om at spare på ældreområdet, kunne hurtigt blive enige om, at de skulle ske noget på ældreområdet. Men de var ikke enige om, hvad der skulle ske.

Juletræstænding Og som om corona ikke havde spredt elendighed og besværlighed nok, så blev også årets store juletræstænding og den dertilhørende traditionsrige julemarch aflyst. Et planlagt julemarked på Kulturtorvet måtte ligeledes aflyses.

Men: Det skulle nok blive jul alligevel. Kommunen fik sig et stort og fint juletræ, som naturligvis blev placeret midt på den lokale rådhusplads. Der kom julebelysning i gaderne og lys i Kronen i krydset på Klampenborgvej og Hovedgaden.

Og så kravlede Lyngby-Taarbæk ellers hastigt opad på opgørelsen over de kommuner med flest coronasmittede. På et tidspunkt midt i november var kommunen nummer tre på listen.

Det første, lokale - og midlertidige - testcenter så dagens lys i foyeren til Lyngby Idrætsby.

Kaos på Buddingevej En ny måned. En ny vejspærring. Det afstedkom ikke kun lettere kaos, da man nærmest i ly af natten spærrede Chr. X's Allé af ved Buddingevej.

Alt trafik brød sammen, og skolebørnene kunne nærmest ikke trænge igennem muren til den anden side af Buddingevej for at komme i skole på Engelsborgskolen.

De mødte muren, skoleeleverne, da de skulle i skole en tidlig morgen. Og så fik Forsyningen travlt med at lave interimistiske fodgængerovergange og huller i den opsatte betonmur.

De fire, store og meget fine popler, som står i krydset Kanalvej/Klampenborgvej ser ud til at være i farezonen for letbanen. Træernes grene vil komme for tæt på letbanens ledningsnet, og det vil betyde, at de må lade livet.

Træerne blev dog fredet omkring årtusindskiftet, og det vækker håb hos de, der gerne vil have træerne bevaret. Men politisk var der ikke de store forhåbninger til træernes overlevelse.

Poplerne er mere end hundrede år gamle.

Og så kom letbanen for alvor til den lokale rådhusplads, som jo hedder Lyngby Torv. Der skal lægges skinner fra Jernbanepladsen til Klampenborgvej og ny belægning på torvet også. Dette arbejde kommer til at foregå frem til maj 2021.

