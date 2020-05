Nordsjællands Politi ændrer strategi, så dialog og vejledning erstattes med hyppigere brug af bødeblokken. Arkivfoto Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nordsjællands Politi vil udskrive flere coronabøder

Nordsjællands Politi meddelte op til weekenden, at man agter at skrive flere bøder, hvis folk ikke overholder corona-anvisningerne. I weekenden blev det kun nødvendigt ved én episode, oplyser Nordsjælllands Politi

06. maj 2020

politi Efter uger med vejledning og dialog vil Nordsjællands Politi gøre mere større brug af bødeblokken ved overtrædelser af anvisninger i forbindelse med corona. Og muligvis indføre opholdsforbud.

Det gør man, fordi "den senere tids udvikling, hvor borgere flere steder er begyndt at slække på overholdelsen af reglerne om afstand til andre og størrelsen på forsamlinger, har betydet, at kursen nu er blevet strammet," som man skríver i en pressemeddelelse.

"Vi håber naturligvis ikke, at det bliver nødvendigt. Men hvis det viser sig, at borgerne ikke følger retningslinjerne i forhold til at holde den nødvendige afstand og undgå at være for mange samlet, så er konsekvensen, at man får en bøde," siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen i en pressemeddelelse.

Det blev dog stort set ikk nødvendigt i weekenden. Kun én gang måtte Nordsjællands Politi uddele bøder. Det skete til en gruppe på 11 personer. De havde forsamlet sig ved Sophienborgskolen i Hillerød, hvor de blandt andet spillede høj musik fra et transportabelt musikanlæg. Det fik klokken 23.20 en borger til at kontakte politiet, og da en patrulje nåede frem, blev 11 personer truffet og sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Da de 11 var under 18 år, blev deres værger desuden informeret om uddelingen af bøderne, oplyser politiet.

Borgere anmelder flittigt

Borgere har været flittige til at kontakte politiet i løbet af weekenden, og politiet har reageret på de fleste henvendelser, udtaler chefpolitiinspektøren.

"I weekendens løb har vi modtaget adskillige anmeldelser fra velmenende borgere, som har været i tvivl om, hvorvidt forholdsreglerne angående coronavirus blev efterlevet. Vi har kørt ud til langt de fleste anmeldelser, og ved vores ankomst har vi kunnet konstatere, at anvisningerne - bortset fra et enkelt tilfælde i Hillerød lørdag aften - blev overholdt, hvilket er positivt at se," siger han og fortsætter:

"Anmeldelser relateret til coronavirus og forsamlingsforbud har i weekendens dagtimer primært handlet om borgeres observationer ved rekreative områder samt butikker og spisesteder, mens anmeldelserne om aftenen hovedsageligt har handlet om unge samlet til fest nær skoler og lignende. Om der reelt er flere unge end normalt, der har mødtes til fest i det offentlige rum, eller om borgerne i disse tider blot anmelder det i større grad end tidligere, kan vi kun gisne om, men vi kunne i hvert fald kunne konstatere, at vi modtog adskillige anmeldelser om forsamlinger og fest på flere skolers udendørsområder," siger han.

Nordsjællands Politi har indtil videre givet 18 bøder for overtrædelse af corona-anvisninger, viser tal fra Rigspolitiet. Tallet dækker både over overtrædelser af påbud og adgang til og restriktioner for lokaler, fx barer og restauranter.