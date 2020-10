Nordfront på raid i Lyngby: Nazistisk gruppe markerede sig lokalt på jødisk helligdag

På den jødiske helligdag, som på hebraisk betyder forsoningsdag, kunne man blandt andet på Kongevejen læse, at jødiske drenge skal omskæres, når de er otte dage gamle, og at rabbinere flokkes om barnet for at sutte blodet fra barnets penis. At jøderne ifølge deres hellige skrifter må have sex med børn, som er tre år gamle. Og at ikke-jøder udelukkende eksisterer for at tjene det jødiske folk.

På gruppens hjemmeside kan man se, at der er hængt plakater op i 16 byer over hele landet for at markere sig på den jødiske helligdag.