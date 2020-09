Nødundervisning: Skolerne er klar til næste omgang med corona

Højst i fire uger

Nødundervisning af hele klasser eller hold gives for elever på 0.-5. årgang i et omfang svarende til fire lektioner dagligt, og for elever på 6.- 9. årgang i et omfang svarende til fem lektioner dagligt. Nødundervisningen gives i de fag, det er praktisk muligt at gennemføre.