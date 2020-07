Netto åbner butik med nyt koncept i Lyngby

"Kernen i vores nye koncept vil stadig være det, som man som kunder kender: Nemlig gode varer til de bedste priser. Men med vores nye koncept vil vi i endnu højere grad gerne skabe butikker, som det er rart at være i for kunder og medarbejdere," fortæller direktør i Netto Michael Løve i en pressemeddelelse.

Således vil frugt- og grønt-afdelingen spille en mere bærende rolle, ligesom convenience-varer vil få sin egen sektion, så det er nemt for alle at finde de nemme måltider.

Scan og betal via mobilen

En anden ting der skal gøre det nemmere at handle i den nye butik, er Scan&Go, hvor man via en app på sin smartphone selv scanner og betaler sine varer - og slipper for at stå i kø ved kassen.