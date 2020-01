Ud over, at betonen slår revner, så trænger der fugt ind i Lundtoftehallen, fordi hallen ikke er klimasikret godt nok. Så projektet er blevet mere omfattende, end man regnede med. Foto: Lars Schmidt

Nedstyrtningsfare: Lundtoftehallen skal være klar igen efter sommerferien

Hallen rives ikke ned, og der vælges heller ikke den helt nemme løsning. I stedet skal vestgavlen genopføres, og hallen skal have nyt gulv. Det forventer man at nå til lige efter slutningen af sommerferien i år.

Det Grønne Område - 29. januar 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter den øjeblikkelige lukning af Lundtoftehallen i juni sidste år - og de efterfølgende tekniske undersøgelser - havde politikerne tre muligheder at gå videre med for at få de lokale idrætsaktiviteter tilbage under tag lokalt i Lundtofte. Det var en reel nedstyrtningsfare på grund af revner i de bærende betonkonstruktioner, som fik kommunen til at lukke hallen fra det ene øjeblik til det andet. Og efter måneders tekniske undersøgelser har man nu besluttet, at hallen skal have udskiftet vestgavlen, og i samme forbindelse laves der nyt trægulv og klimasikring. Denne beslutning betyder, at hallen vil kunne genåbne til sommer. Udgiften for denne løsning bliver 7,3 mio. kroner.

Nedrivning af hallen Politikerne havde også mulighed for at vælge at rive Lundtoftehallen ned og opføre en ny samme sted. Denne løsning ville koste 42 mio. mio. kroner, og det vil tage mellem tre og fire år, før en ny hal vil kunne stå klar til indvielse. Man kunne også have valgt den helt nemme, helt billige og hurtige løsning. Som så ville betyde, at man på et tidspunkt alligevel var nødt til at beslutte enten at genopføre hallen helt eller genopføre vestgavlen. Den nemme løsning, som politikerne - lige som med den sværeste løsning - valgte fra, handlede om en midlertidig afstivning af konstruktionerne i hallen. Denne løsning ville gøre, at hallen hurtigere ville kunne tages i brug. Men løsningen ville stadig indebære, at der skulle nyt trægulv i hallen, og at hallen samtidig skulle klimasikres.

Nyt gulv i hallen For ud over, at betonkonstruktionerne i hallen er revnet, så har undersøgelserne af hallen vist, at klimasikringen af Lundtoftehallen er mangelfuld, og at der er tegn på fugtindtrængen i en sådan grad, at det vil skade hallens gulv. Samtidig har man konstateret problemer både både kloakker og dræn omkring hallen. Det betyder, at kloakken skal renoveres, og halgulvet udskiftes. Og det uanset, hvilket scenarie politikerne valgte. Og de gik så efter det scenarie, som var mest overskueligt både på den korte og den lange bane. Valget af løsning indebærer, at hallen kan tages i brug igen ved skoleårets start efter sommerferien, så den klar til opstart af den nye sæson. Samtidig kan hallen - fordi man vælger denne løsning og ikke derfor ikke river ned og genopfører - helt som planlagt blive brugt som genhusningslokaler for Lundtofte Skole i forbindelse med skolens ombygning fra sommeren i år.