Nedrykningsprogrammet ligger fast - og der er optræk til højdramatik

Lyngby åbner mod Vejle og slutter mod Vejle. Netop de to klubber er tættest på at rykke ud af Superligaen sammen med AC Horsens.

Her møder Lyndby Boldklub på hjemmebane Vejle Boldklub, som ligger fire point foran Lyngby. En sejr her, så er Lyngby for alvor tilbage.

Mandag den 12. april tager Lyngby imod AaB, den 18. april gælder det AC Horsens på udebane, den 21. april gæster SønderjyskE Lyngby Stadion, den 25. april skal Lyngby en tur til Odense for at møde OB, den 30. april er modstanderen AaB i Aalborg, den 9. maj tager Lyngby imod AC Horsens, den 17. maj er modstanderen SønderjyskE på udebane og den 20. maj møder Lyngby hjemme OB.

Efter sidste træning i Lundtofte overrakte anfører Kasper Enghardt en flaske vin til den lokale greenkeeper, Søren Nielsen, som tak for, at Søren Nielsen i hele forløbet sørgede for, at de to baner var i optimal stand til hver træning.