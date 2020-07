Lyngby Assistens kirkegård bliver til park, når kommunen tager sig sammen. I øvrigt er omkring 40 gravsten på kirkegården fredet og skal blive på deres pladser, også når det bliver til en park. Foto: Frank S. Pedersen

Nedlagt kirkegård bliver til park, som hylder Benny Andersen

Assistens Kirkegård midt i Lyngby er fra i år nedlagt som begravelsesplads

09. juli 2020
Af Frank S. Pedersen

Det grønne område på Toftebæksvej bag Lyngby Storcenter er et af byens åndehuller.

Mellem Blomsterhaven og Fæstningskanalen ligger en gammel kirkegård, som en læser, Liselotte Hyveled, har lagt mærke til på sine gåture.

'Jeg har kun selv kunne se på nettet, at man ikke kan forlænge sin gravplads til efter 2020 - det ville være såddan en skam hvis dette smukke åndehul blev inddraget til endnu en "kanalvejs"-boligblok,' skriver hun.

Det handler om Lyngby Assistens kirkegård, der blev etableret i 1851, og, som navnet antyder, skulle aflaste kirkegården ved kirken på grund af det øgede antal indbyggere i byen.

Ingen penge Lokalpolitikerne har besluttet, at kirkegården i år nedlægges som begravelsesplads og i stedet bliver til en park. Men ...

"Der er ikke afsat budget til det endnu. De eneste drøftelser, jeg har være med til, har været om opstilling af en Snøvsen-figur fra foreningen Historisk-Topografisk Selskab," fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF).

Snøvsen er som bekendt en af den lokale forfatter Benny Andersens figurer, og netop Benny Andersen, der døde i 2018, har været på tale til at lægge navn til den nye gamle park.

I hvert fald kan man i et referat fra kommunalbestyrelsesmødet 2. maj 2019 læse, at Økonomiudvalget 24. april samme år anmoder om, 'at der udarbejdes en plan for etableringen af Benny Andersens park centralt i Lyngby i forbindelse med nedlæggelsen af Assistens Kirkegård.'

Det skete i forbindelse med, at det blev besluttet at navngive nye veje i Trongårdsområdet med politikernavne i stedet for forslag om blandt andre Benny Andersen-relaterede navne. Anmodningen er dog fjernet i senere udgaver af referatet.

Samler penge ind Senere i maj 2019 stillede Mette Schmidt Olsen (Kons.) spørgsmål om planerne for området til forvaltningen og fik følgende svar 23. maj:

'Forvaltningen påtænker i løbet af 2019/2020 at gå i gang med en nærmere planlægning af fremtiden for Assistens Kirkegård. Lokale interessenter vil blive inddraget heri.'

Men under alle omstændigheder, så har Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune ganske rigtigt gang i at samle penge ind til både en buste af Benny Andersen og en Snøvsen-statue, begge støbt i bronze. Arbejdet udføres af billedhugger Stine Ring Hansen i Rådvad.

Hun har i forvejen støbt og solgt 15 ud af 15 nummererede 30 cemntimeter høje Snøvsen-figurer og 40 ud af 50 ti centimeter figurer. Overskuddet går til produktionen af busten og den store figur, og Selskabet har desuden haft travlt med at samle penge ind til formålet hos private, virksomheder og fonde.

"Og nu har vi stort set samlet de penge, der skal bruges," fortæller Henrik Brade Johansen fra Selskabet. Det handler samlet om cirka 230.000 kroner.

Ikke i parken Stine Ring Hansen er i gang med støberiet, som ikke lige er overstået på et par dage.

"Men vi håber at være klar til at stille busten op til Benny Andersens fødselsdag i november. Men den skal ikke stå i parken, det har vist længere udsigter. I stedet skal busten stilles op på Sophienholm, hvor han også boede, lige ved siden af portnerboligen, til venstre ved indgangen," forklarer Henrik Brade Johansen.

"Og snøvsen får plads ved biblioteket."

Altså ingen Benny Andersen eller snøvs i kirkegårdsparken foreløig.

"Men hvis man på et tidspunkt beslutter, at opkalde parken efter Benny Andersen, så kan både busten og figuren jo flyttes," stiller han i udsigt. Og opfordrer i øvrigt til at støtte indsamlingen via stineringhansen.dk eller selskabets facebookside.