Nederlag til både Lyngbys og Virums tennisdamer

Der måtte golden matchtiebreak til for at afgøre kampen mellem Lyngby og Gentofte i Elitedivisionen for damer. Den kamp tabte Lyngby, og dermed vandt Gentofte sæsonpremieren 4-3.

Elena Jamshidi tabte 1. damesingle, men tyske Anna Gabric sørgede for 1-1 med sejr på 6-4 6-3 over Gentoftes Maria Jespersen.

Natacha Schou imponerede i 3. damesingle med 6-0 6-4 over Helene Francati, mens Charlotte Ellegaard tabte 4. damesingle.

Anna Gabric og Natacha Schou vandt 1. damedouble, mens Elena Jamshidi og Charlotte Ellegaard tabte 2. damedouble.

Dermed stod det 3-3, og så blev det hele afgjort i golden matchtiebreak.